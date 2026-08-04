এনসিপিআই-তে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এনডিএ-র বৈঠকে সুদীপ, যোগ কাকলিরও

এনসিপিআই-তে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এনডিএ-র বৈঠকে সুদীপ, যোগ কাকলিরও
এনডিএ-র বৈঠকের আগে সুদীপ জানান, তাঁদের দলের সমস্ত সাংসদ ঐক্যবদ্ধ আছেন ৷ গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে সাংসদদের কেউ কেউ তৃণমূলে ফেরার কথা ভাবছেন ৷
Published : August 4, 2026 at 10:06 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: এনসিপিআইতে ভাঙন জল্পনার আবহে ঐক্যের বার্তা দিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ মঙ্গলবার সংসদের লাইব্রেরি ভবনে এনডিএ-র সাপ্তাহিক মঙ্গল মিলন বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে তিনি এ কথা জানান ৷ সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আজ আমি প্রথমবার এই বৈঠকে যোগ দেব ৷ আমি দেশের অন্যতম প্রবীণ সাংসদ ৷ এনসিপিআই-র সব সাংসদ ঐক্যবদ্ধ আছেন ৷"
সুদীপের পাশাপাশি এনডিএ-র বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই যোগ দেওয়া সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ তিনি আগেও এই বৈঠকে অংশ নেন ৷ সেখানে সকালেই পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সেই বৈঠকে অংশ নিলেন সুদীপ-কাকলি ৷
গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে এনডিএ-র এই সাপ্তাহিক বৈঠক ৷ সেদিন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসেছিলেন কাকলি ৷ তারও আগে সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরুতে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকেও যোগ দেন এনসিপিআইয়ের সাংসদরা ৷ প্রতিবাদে প্রতীকী আয়কআউট করেন তৃণমূল থেকে শুরু করে কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলের সাংসদরা ৷
কিন্তু এরই মধ্যে এনসিপিআইয়ের কয়েকজন সাংসদকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ তিন সংখ্যালঘু সাংসদ প্রকাশ্যে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ মমতাপন্থী সাংসদদের কেউ কেউ দাবি করছেন একসময় তাঁদের দলীয় সতীর্থদের আরও অনেকেই ফিরে আসতে চাইছেন ৷