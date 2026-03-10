পাঠ্যবইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি ! সুপ্রিম-তোপে ক্ষমা চাইল NCERT

পাঠ্যবইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি ! সুপ্রিম-তোপে ক্ষমা চাইল NCERT
অষ্টম শ্রেণির একটি বইয়ের কয়েকটি বিষয় নিয়ে এর আগেই আপত্তি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বইটির মুদ্রণের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিল সর্বোচ্চ আদালত ৷
নয়াদিল্লি,10 মার্চ: অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য়বইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি সংক্রান্ত অধ্যায় সংযুক্ত করার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল এনসিইআরটি ৷ সংস্থার তরফে মঙ্গলবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে নিজেদের আচরণের জন্য দু:খ প্রকাশ করা হয় ৷
পাশাপাশি জানানো হয় বইটি ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷ তাছাড়া পড়ুয়াদের কাছে যথার্থ এবং সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ বিষয় পৌঁছে দিতে এনসিআরটি যে দায়বদ্ধ তাও তুলে ধরা হয় ৷ বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি সোশাল মিডিয়াতেও পোস্ট করা হয়েছে ৷
সম্প্রতি 'এক্সপ্লোরিং সোসাইটি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক পাঠ্যবইয়ের বিচার বিভাগের দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি অধ্যায় যোগ করে এনসিআরটি ৷ অধ্যায়টির নাম 'রোল অফ জুডিশিয়ারি ইন আওয়ার সোসাইটি' ৷ এটির বিষয়বস্তু নিয়ে এর আগেই আপত্তি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বইটির মুদ্রণের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিল সর্বোচ্চ আদালত ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেছিলেন, "কোনও অবস্থাতাতেই কাউকে বিচার বিভাগের সম্মান নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না ৷ বিচার বিভাগের সততাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে এমন কোনও কাজও কাউকে করতে দেওয়া হবে না ৷"
বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দুই প্রবীণ বিচারপতি কপিল সিবাল এবং অভিষেক মনু সিংভি ৷ এরপর এ ব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা গ্রহণ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এলং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলির বেঞ্চ ৷ এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই এনসিইআরটির আচরণের তীব্র সমালোচনা করে আদালত ৷ বইটির উপর জারি হয় নিষেধাজ্ঞাও ৷ একইসঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্য়বস্থা আগে থেকে নেওয়া হয়নি কেন সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে জানতে চেয়েছিল আদালত ৷
শুধু তাই নয়, সংস্থার কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৷ এ প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া বিতর্ককে তারা যে মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয় ৷ পিএমও আরও জানায় সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার আগেই তারা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ৷ কড়া বার্তা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও ৷ এমনই নানা ঘটনার পর অবশেষে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল এনসিইআরটি এবং বইটি প্রত্যাহার করার কথাও জানিয়ে দিল ৷