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গণতন্ত্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, স্কুল পাঠ্যপুস্তকে এবার ইন্দিরা গন্ধির জরুরি অবস্থা

স্কুলের পাঠ্যক্রমে এই সংযোজনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সম্প্রতি দেশ 1975 সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার 50 বছর পূর্তি পালন করেছে।

Emergency Introduced In NCERT
স্কুল পাঠ্যপুস্তকে এবার ইন্দিরার জরুরি অবস্থা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 3:06 PM IST

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নয়াদিল্লি, 25 জুন: 50 বছর পর, নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির জারি করা ভারতে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি। এনসিইআরটি (NCERT) প্রথমবারের মতো পাঠ্যপুস্তকে জরুরি অবস্থাকে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেছে ৷ অধিকাংশ মৌলিক অধিকারকে সেই সময় ধূলিসাৎ করা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে।

নতুন তৈরি করা সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোসাইটি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড' (Understanding Society: India and Beyond)-এ এই জরুরি অবস্থা জারি করার প্রসঙ্গ রয়েছে ৷ ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনার একটি অধ্যায়ে জরুরি অবস্থার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এনসিইআরটি-র এক আধিকারিক জানিয়েছে, নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জরুরি অবস্থা বিষয়ক কোনও অংশ যুক্ত করার ঘটনা এটাই প্রথম।

স্কুলের পাঠ্যক্রমে এই সংযোজনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সম্প্রতি দেশ 1975 সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার 50 বছর পূর্তি পালন করেছে। বইটির ওই অংশের একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, "1975-77 সালে জরুরি অবস্থা জারির সময় ভারতের গণতন্ত্রের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জটি দেখা দিয়েছিল। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি জনঅসন্তোষ বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগের জেরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। 1975 সালের জুন মাসে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অজুহাতে সরকার জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করে। এই সময়ে অধিকাংশ মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয় এবং বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তীব্র চাপের মুখে পড়ে এবং নাগরিকদের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ে।"

বইটিতে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। অন্য একটি অংশে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক নেতা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ জয়প্রকাশ নারায়ণ—যিনি 'লোকনায়ক' হিসেবে সমধিক পরিচিত—তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন বিশেষ করে বিহার ও গুজরাতে শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের সংগঠিত করেছিল। 1977 সালে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয় এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে মানুষ ব্যালটের সাহায্যে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। ক্ষমতাসীন সরকারের পরাজয় ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি ও গণতন্ত্রের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে যে বৃহত্তর আলোচনা করা হয়েছে, জরুরি অবস্থার বিষয়টি তারই একটি অংশ। জরুরি অবস্থা ছাড়াও, এই পাঠ্যপুস্তকে গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভুয়া খবর (fake news), ভুল তথ্য (misinformation), সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, জনশৃঙ্খলা বা নিয়ম লঙ্ঘন, দারিদ্র্য, আঞ্চলিকতাবাদ, সামাজিক বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷ এই অধ্যায়ে 'গণতন্ত্র ও আপনি' (Democracy and You) শিরোনামে একটি নতুন অংশও যুক্ত করা হয়েছে ৷ এনসিইআরটি (NCERT)-র মতে, শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে তাদের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সংযুক্ত করতে সাহায্য করার লক্ষ্যেই প্রথমবারের মতো এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷

এছাড়া বইটিতে গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অংশ রয়েছে; সেখানে গণমাধ্যমকে 'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুরক্ষায় এর ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

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NCERT CLASS 9 EMERGENCY
INDIRA GANDHI EMERGENCY
পাঠ্যপুস্তকে ইন্দিরার জরুরি অবস্থা
EMERGENCY INTRODUCED IN NCERT

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