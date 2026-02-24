NCERT অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি, পড়ুয়ারা জানবে বিচারপতি অপসারণের প্রক্রিয়া

NCERT অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি, পড়ুয়ারা জানবে বিচারপতি অপসারণের প্রক্রিয়া
NCERT অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ের পাঠ্যসূচিতে কিছু পরিবর্তন করেছে ৷ সেখানে বিচার ব্যবস্থার কাঠামোর বিষয় বাদ দিয়ে দুর্নীতির বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে ৷
Published : February 24, 2026 at 3:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিষয়ে পড়বে স্কুল পড়ুয়ারা ৷ সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মামলা কীভাবে নিষ্পত্তির জন্য জমে আছে, তাও জানবে ছাত্রছাত্রীরা ৷ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) অষ্টম শ্রেণির জন্য় নির্ধারিত নতুন টেক্সট বইয়ে দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত এই দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ এর আগে পড়ুয়ারা বিচার ব্যবস্থার কাঠামো এবং দেশে আদালতের ভূমিকা নিয়ে পড়ত ৷ এবার দুর্নীতির কথা জানবে ৷
অষ্টম শ্রেণির টেক্সট বইয়ের 'এক্সপ্লোরিং সোসাইটি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'দ্য রোল অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইন আওয়ার সোসাইটি' শীর্ষক আরেকটি অধ্যায় রয়েছে ৷ সেখানে দু'টি বিভাগ রয়েছে- 'জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড' অর্থাৎ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার অর্থ বিচার না পাওয়া ৷ আরেকটি 'করাপশন ইন দ্য জুডিশিয়ারি' অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ৷
এই দু'টি বিভাগে বিচার ব্যবস্থার ব্যাখ্যা এবং আদালতের শ্রেণিবিন্যাস, বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে বিচার ব্যবস্থার কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় সেগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে দুর্নীতি এবং নিষ্পত্তি না-হওয়া মামলার সংখ্যার বিষয়টিও রয়েছে ৷ পুরনো টেক্সট বইয়ে শুধু বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা এবং আদালতের কাঠামো নিয়ে লেখা হয়েছিল ৷ সেখানে দুর্নীতি বা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা মামলার সংখ্যার কথা উল্লেখ ছিল না ৷
নতুন টেক্সট বইয়ের 'বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি' শীর্ষক বিভাগের একটি অংশে লেখা রয়েছে, "বিচারপতিরা আইনের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ৷ শুধু আদালতের মধ্য়ে নয়, বাইরেও তাঁরা বিধিবদ্ধ আচরণে বাধ্য ৷ যখন বিচারপতিরা এই আচার পালনে ব্যর্থ হন, তখন বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁরা জবাবদিহি করতে বাধ্য হন এবং বিচার বিভাগীয় জীবনের মূল্যবোধ তাঁদের নিশ্চিত করতে হবে ৷"
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির মেকানিজমের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সঙ্গে 'সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভ্যান্স রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম' (সিপিজিআরএএমএস)-এর মাধ্যমে কীভাবে বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যায়, তাও লেখা হয়েছে ৷ এই বিভাগে আরও রয়েছে, 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে 1 হাজার 600টিরও বেশি এই ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ এছাড়া সংবিধানে কোনও গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত বিচারপতির অপসারণ নিয়ে কী বলা হয়েছে, তা জানতে জানবে পড়ুয়ারা ৷
এই প্রসঙ্গে বইয়ে লেখা হয়েছে, "বিষয় গুরুতর হলে সংসদ পদক্ষেপ করতে পারে এবং অপসারণের প্রস্তাব (ইমপিচমেন্ট মোশন) পাসের মাধ্যমে বিচারপতিকে অপসারিত করতে পারে ৷ যথোপযুক্ত তদন্তের পরই এই ধরনের প্রস্তাব পেশ করা যায় ৷ তদন্তে একজন বিচারপতিকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় ৷"
বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষকে যে দাম দিতে হয় সে বিষয়ে বইয়ে লেখা হয়েছে, "এসব সত্ত্বেও বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে ৷ এর ফলে গরিব ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার নাগাল পাওয়া আরও দুরূহ হয়ে উঠতে পারে ৷" এখানে আরও সংযোজন করা হয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয় ৷ বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জনমানসে আস্থা আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা হয় ৷
টেক্সট বইয়ে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের 2025 সালের জুলাই মাসে করা একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তিনি বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অসৎ আচরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান, নিষ্পত্তিমূলক ও স্বচ্ছ পদক্ষেপই আস্থা পুনর্গঠনের পথ ৷ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ৷"
'জাস্টিস ডিলেড' বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে প্রায় 81 হাজার মামলার নিষ্পত্তি বাকি রয়েছে ৷ হাইকোর্টে এই সংখ্যাটি 62 লক্ষ 40 হাজার এবং নিম্ন আদালতগুলিতে 4 কোটি 70 লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি হয়নি ৷
বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে লেখা হয়েছে "বিচারাধীন মামলার সংখ্যা সমস্যার একটি অংশ ৷ আসল সমস্যা কোনও মামলার নিষ্পত্তিতে আদালতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় ৷ উদাহরণস্বরূপ, হাইকোর্টগুলিতে, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিচারাধীন মামলা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত থাকে এবং এর অর্ধেক তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত পর্যায়ে থাকে । এমনকী কিছু কিছু মামলা 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত থেকে যায় ! এটা গুরুত্বপূর্ণ, জনগণ যেন ভাবে, আদালতে মামলার শুনানি হয়েছে এবং সময়মতো ন্যায়বিচার প্রদান করা হয়েছে ৷ যখন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মামলাগুলির নিষ্পত্তি হয় না, তখন যাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা প্রায়শ মনে করেন যে ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হয়েছে ।"