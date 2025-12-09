এবছর মাও-হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন 61 সাধারণ মানুষ, 32 নিরাপত্তারক্ষী: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

এবছর মাও-হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন 61 সাধারণ মানুষ, 32 নিরাপত্তারক্ষী: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক
চলতি বছরে 335 জন মাওবাদীকে খতম করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা৷ এর পাশাপাশি, 42 জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 2167 জন আত্মসমর্পণ করেছে।
Published : December 9, 2025 at 7:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে এই বছরের 1 ডিসেম্বর থেকে মাওবাদী হিংসা বা হামলায় 61 জন অসামরিক নাগরিক এবং 32 জন নিরাপত্তারক্ষী-সহ 93 জন প্রাণ হারিয়েছেন। সংসদে এই তথ্য দিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা কর্মীরা 335 জন মাওবাদীকে হত্যা করেছেন।
2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে মাওবাদীমুক্ত করার কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের কথা পুনর্ব্যক্ত করে রাই বলেন, এ বছর 942 জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 2167 জন জঙ্গি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, 2004 থেকে 2014 সালের মধ্যে মাওবাদী-সম্পর্কিত হিংসা বা হামলার 16,135টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, জুন 2015 থেকে মে 2025 সালের মধ্যে এই ঘটনার সংখ্যা 56 শতাংশ কমে 7,134টিতে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা 2015-এর দৃঢ় বাস্তবায়নের ফলে হিংসা বা হামলা এবং এর ভৌগোলিক বিস্তার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। চরম বামপন্থী (LWE) নীতি, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ, সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মাত্র কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ রয়েছে।
নিত্যানন্দ রাই সংসদে জানান, মাওবাদী-আক্রান্ত জেলার সংখ্যা 2018 সালের এপ্রিলে 126টি ছিল, যা 2021 সালের জুলাইয়ে 70টি, 2024 সালের এপ্রিলে 38টি, 2025 সালের এপ্রিলে 18টি এবং 2025 সালের অক্টোবরে মাত্র 11টিতে নেমে এসেছে। এখন মাত্র তিনটি জেলাকে চরম বামপন্থার সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, সম্প্রতি বামপন্থী চরমপন্থা থেকে মুক্ত এলাকাগুলিতে সিপিআই (মাওবাদী) যাতে ফিরে না আসে, সেই জন্য নিরাপত্তা ব্যয় প্রকল্পের আওতায় 27টি জেলাকে মনোনীত করা হয়েছে।
লোকসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বামপন্থী চরমপন্থা-সম্পর্কিত হিংসা বা হামলার ঘটনা 2010 সালে সর্বোচ্চ 1,936টি থেকে 89 শতাংশ কমে 2025 সালে 218টিতে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, অসামরিক নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মৃত্যুর ঘটনাও 2010 সালে সর্বোচ্চ 1,005টি থেকে 91 শতাংশ কমে 2025 সালে 93টিতে দাঁড়িয়েছে।
তিনি জানান, উন্নয়নের দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রকল্পগুলি ছাড়াও, উগ্র বামপন্থী উপদ্রুত অঞ্চলগুলির জন্য বেশ কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণ, টেলিযোগাযোগ সংযোগ উন্নত করা, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আরও বলেন, "সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার জন্য, দুটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় 14,978 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে৷ যেমন: রোড রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যান (RRP) এবং LWE আক্রান্ত এলাকার জন্য রোড কানেক্টিভিটি প্রকল্প (RCPLWEA)।"
তিনি বলেন, উগ্র বামপন্থী উপদ্রুত এলাকাগুলিতে টেলিযোগাযোগ উন্নত করার জন্য 9,050টি টাওয়ার চালু করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 46টি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইটিআই) এবং 49টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (এসডিসি) খোলা হয়েছে। উপজাতি এলাকায় মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য 179টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমআরএস) শুরু করা হয়েছে।