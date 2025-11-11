ETV Bharat / bharat

বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত 6 মাওবাদী; ঘিরে রাখা হয়েছে গোটা এলাকা

এই মাওবাদী বিরোধী অভিযানে ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং কোবরা ফোর্সের একটি দল মিলিতভাবে কাজ করছে।

Naxal Encounter in Bijapur
বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত 6 মাওবাদী (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
বিজাপুর, 11 নভেম্বর: মঙ্গলবার বিজাপুরের ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল মাওবাদী বিরোধী অভিযান চালাচ্ছিল। ওই অভিযান চলাকালীন, অতর্কিতে মাওবাদীরা গুলি চালায়। জবাবে নিরাপত্তা বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ছয় মাওবাদীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহত মাওবাদীদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার কান্দুলনার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। মোদকপাল থানা এলাকার কান্দুলনার থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার পশ্চিমে এই গুলির লড়াই শুরু হয়৷ বিজাপুরের এসপি জানিয়েছেন, সকাল 10টা থেকে বিজাপুরের জাতীয় উদ্যান এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে দফায় দফায় গুলির লড়াই চলছে৷

বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন যে, বিজাপুর জেলার জাতীয় উদ্যান এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। সোমবার সকাল 10টা থেকে ডিআরজি বিজাপুর, ডিআরজি দান্তেওয়াড়া এবং এসটিএফের যৌথ দল এবং মাওবাদীদের মধ্যে মাঝেমধ্যে গুলিবর্ষণ চলছে। তল্লাশি অভিযানের সময় এখনও পর্যন্ত এনকাউন্টারের ওই এলাকা থেকে 6 জন মাওবাদীর দেহ, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ইনসাস, স্টেনগান, 303 রাইফেল-সহ অন্যান্য অস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানান, ঘটনাস্থল থেকে চারজন আহত মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংঘর্ষের পর আহত মাওবাদীরা তারলাগুড়া রোডের দিকে পালিয়ে যায়, যেখানে পরে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা তাদের ধরে ফেলে। তিনি জানান, তল্লাশি অভিযান চলছে এবং কোনও মাওবাদী যাতে পালাতে না পারে সেজন্য এলাকাটি চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে৷

এই মাওবাদী বিরোধী অভিযানে ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং কোবরা ফোর্সের একটি যৌথ দল মিলিতভাবে কাজ করছে। নিহত মাওবাদীদের জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। বিজাপুর জেলার এই জাতীয় উদ্যান এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদী-প্রভাবিত এলাকা হিসেবে পরিচিত৷ আজকের এনকাউন্টারকে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সর্বশেষ অভিযান মিলিয়ে এ বছর ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে 259 জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বিজাপুর-সহ সাতটি জেলা নিয়ে গঠিত বাস্তার বিভাগে 230 জনকে খতম করা হয়েছে এবং রায়পুর বিভাগের অন্তর্গত গড়িয়াবন্দ জেলায় 27 জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দুর্গ বিভাগের মোহলা-মানপুর-আম্বাগড় চৌকি জেলায় দুই মাওবাদী নিহত হয়েছে। গত 22 সেপ্টেম্বর, দুই মাওবাদী নেতা, রাজু দাদা ওরফে কাট্টা রামচন্দ্র রেড্ডি (63) এবং কোসা দাদা ওরফে কাদারি সত্যনারায়ণ রেড্ডি (67), উভয়ই নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় একটি এনকাউন্টারে নিহত হন।

এই ঘটনার পর গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চলছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিজাপুর সদর দফতরে একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠক চলছে। পুলিশ স্থানীয়দের কাছে গুজবে গুরুত্ব না দিয়ে যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশকে অবিলম্বে জানানোর জন্য আবেদন করেছে।

TAGGED:

FIRING BETWEEN POLICE AND NAXALITES
INDRAVATI NATIONAL PARK
NAXAL ENCOUNTER
BIJAPUR ENCOUNTER
NAXAL ENCOUNTER IN BIJAPUR

