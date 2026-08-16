ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, মৃত্যু স্ত্রী ও দুই সন্তানেরও

ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, মৃত্যু স্ত্রী ও দুই সন্তানেরও
দক্ষিণ মুম্বইয়ে অভিজাত এলাকা থেকে উদ্ধার হল ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকের দেহ ৷ অনুমান, তিনি নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷ পরিবারের সদস্যদের দেহও উদ্ধার হয়েছে ।
Published : August 16, 2026 at 2:38 PM IST
মুম্বই, 16 অগস্ট: এক নাবিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ মুম্বইয়ের অভিজাত নেভি নগর এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, নাবিকের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷
বাণিজ্য নগরীর কাফে প্যারেড থানার পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে নাবিকের বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷ সেখান থেকেই তাঁর স্ত্রী এবং মাত্র দু'মাস বয়সি এবং তিন বছরের দুই শিশু সন্তানের দেহও পাওয়া যায় ৷ তবে দেহ উদ্ধার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তদন্তকারীদের তরফে এখনও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি । ঠিক কীভাবে মৃত্যু হল তা নিয়েও স্পষ্ট করে কোনও বক্তব্য পুলিশের তরফে জানানো হয়নি ।
প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের একটা অংশ মনে করছেন ওই নাবিক প্রথমে নিজেকে শেষ করেছেন ৷ এরপর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন ৷ ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে এমনটাই মনে করছেন তাঁরা। তবে আদতে এমন কিছু ঘটেছে কি না সেটা বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা দরকার । মৃতদের ময়নাতদন্ত ছাড়াও ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে । বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য়ের সঙ্গে ঘটনা পরম্পরাকেও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ইতিমধ্য়ে নাবিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট পেলে প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ এবং সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন তদন্তকারীরা । মৃত্যুর কারণের পাশাপাশি সময়টাও এখানে বিশেষ জরুরি । তার উপর নির্ভর করেই পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ ।
এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে ৷ পরিবারের পরিচিতদের সঙ্গেও কথা হয়েছে তদন্তকারীদের । তাঁদের কাছ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব চান তদন্তকারীরা । সেই সমস্ত উত্তরকে সামনে রেখেই তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পাশপাশি আরও কয়েকজনর সঙ্গেও কথা বলবেন তদন্তাকারীরা । এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ওই ব্যক্তিদের থেকে পাওয়া তথ্য়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে । অন্যদিকে, ভারতীয় নৌবাহিনীর তরফেও একটি বিবৃতি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ তদন্তে সব দিক দিয়ে সাহায্য করবে বলে জানানো হয়েছে বাহিনীর তরফে ৷