পরীক্ষায় অনিয়ম নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, এডুকেশন ইস্তেহার প্রকাশের পথে ককরোচ জনতা পার্টি
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় ককরোচ জনতা পার্টি ৷ পুনের সাবিত্রী বাঈ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে সিজেপি ৷
Published : June 11, 2026 at 3:29 PM IST
পুনে, 11 জুন: শিক্ষা বিষয়ক ইস্তেহার প্রকাশ করার কথা ঘোষণা করলেন ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ বৃহস্পতিবার তিনি জানান, একই দিনে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে ৷
সাংবাদিক সম্মেলনে দীপকে জানান, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় (SPPU) ক্যাম্পাসে সন্ধ্যার এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকও অংশ নেবেন ।
তিনি বলেন, "আমরা আজ এসএসপিইউ (SSPU) থেকে আমাদের দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করছি । এই প্রতিবাদ হবে শান্তিপূর্ণ এবং সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই । আজই আমরা আমাদের শিক্ষা বিষয়ক ইস্তেহার প্রকাশ করব ।"
তিনি আরও বলেন, "এই ইস্তেহার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ, সময় মতো পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা নিশ্চিত করা, নিয়োগ ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, পরীক্ষা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা জোরদার করা এবং পরীক্ষা পরিচালনায় বিলম্ব ও অনিয়মের কারণে শিক্ষার্থীদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।"
দীপকে জানান, পুনে থেকে দেশব্যাপী প্রচার শুরুর পর তাঁরা এই আন্দোলনকে জয়পুর, লখনউ, অমৃতসর ও বেঙ্গালুরুর মতো বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাবেন এবং শেষ পর্যন্ত 20 জুন নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে সমবেত হবেন ।
তিনি দাবি করেন, "শিক্ষামন্ত্রী—যিনি এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার জন্য দায়ী—তাঁর পদত্যাগ না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা পিছু হটব না ।"
দীপকে আরও বলেন যে, তাঁরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ৷ কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার পরিবর্তে সিজেপি (CJP)-র সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ বা স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে ।
তিনি যোগ করেন, "সিজেপি দেশের জন্য একটি বড় বার্তা বহন করছে । সরকার তরুণদের উপেক্ষা করতে পারে না । আমাদের 'ভুয়া' বা 'নকল' আখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে, দেশের তরুণরা যেসব সমস্যা ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন ।"
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে এই সংগঠনটি বেশ পরিচিতি লাভ করেছে এবং শিক্ষা খাতে সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার তরুণ-নেতৃত্বাধীন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার চেষ্টা করছে ।
গত 6 জুন রাজধানীর যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল সিজেপি । সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও তরুণরা সমবেত হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের বিষয়ে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার দাবি জানান এবং শিক্ষামন্ত্রী প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন ।