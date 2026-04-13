ETV Bharat / bharat

‘একুশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত’, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

প্রস্তাবিত সংশোধনীকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, এটি দেশের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করবে।

PM Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : April 13, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার বলেছেন যে, 2029 সালের মধ্যে নারী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য তা সংশোধনের প্রস্তুতি নেওয়ায় সংসদ 'নতুন ইতিহাস' রচনা করতে চলেছে। আগামী 16 এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া সংসদের তিন দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশনের আগে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত 'নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন'-এ ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, 2023 সালে প্রথম প্রবর্তিত ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সমর্থন পেয়েছে। তাঁর দাবি, বিরোধী দল-সহ সকলের পক্ষ থেকে 2029 সালের মধ্যে আইনটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত দাবি উঠেছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, এটি দেশের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করবে। সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের সংসদ একটি নতুন ইতিহাস রচনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এমন এক নতুন ইতিহাস যা অতীতের স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত করবে; যা ভবিষ্যতের সংকল্পগুলিকে পূরণ করবে। এমন এক সমতাভিত্তিক ভারতের সংকল্প, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং আমাদের কর্মসংস্কৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অংশ।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “রাজ্য বিধানসভা থেকে শুরু করে দেশের সংসদ পর্যন্ত, কয়েক দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটানোর সময় হল 16, 17 ও 18 এপ্রিল — যেদিন সংশোধনীগুলি বিবেচনা ও পাসের জন্য বর্ধিত বাজেট অধিবেশন নির্ধারিত হয়েছে। 2023 সালে নতুন সংসদে আমরা নারী শক্তি বন্দন আইনের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলাম৷ আমাদের জাতির উন্নয়ন যাত্রার এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলির মাঝে, ভারত একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।”

তিনি বলেন, “আমি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে বলছি যে, এই সিদ্ধান্তটি আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হবে। এটি নারী ক্ষমতায়নের প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি সিদ্ধান্ত, যা নারীর শক্তি ও মর্যাদার প্রতি এক প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।”

নারী সংরক্ষণ আইনের সংশোধনীগুলি পাস হলে লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে 816 হবে, যার মধ্যে 273টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। 2023 সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণের বিধান আনা হয়েছিল। বর্তমান আইন অনুযায়ী, মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ 2034 সালের আগে কার্যকর হতো না৷ কারণ, এটি 2027 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

2029 সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে এটি কার্যকর করার জন্য নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল৷ তাই, আইনটির সংশোধনীগুলি পাস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে।

TAGGED:

WOMENS RESERVATION BILL
NARI SHAKTI VANDAN SAMMELAN
PM MODI
নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম
NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.