স্মিত নাকি নানা ! সেতুর নামকরণ নিয়ে শিবসেনা-বিজেপি জোর দ্বন্দ্ব

স্মিত নাকি নানা ! সেতুর নামকরণ নিয়ে শিবসেনা-বিজেপি জোর দ্বন্দ্ব
Mumbai Bridge Name Row: মুম্বইয়ের একটি সেতুর নামকরণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ৷ সদ্যপ্রয়াত অভিনেতার নাম নাকি সাহসী পাইলট ?
By PTI
Published : October 17, 2026 at 2:35 PM IST
মুম্বই, 17 অক্টোবর: নতুন তৈরি ব্রিজ ইস্ট-ওয়েস্ট বিদ্যাবিহারের নামকরণ ঘিরে তুমুল বিতর্ক বেধেছে ৷ স্মিত মচ্ছর নাকি সদ্যপ্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকর- কার নামে এই ব্রিজের নামকরণ করা হবে ? মুম্বইয়ের বিদ্যাবিহার স্টেশনের কাছেই এই ব্রিজ ৷ শীঘ্রই সেটি খুলে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্য ৷ তবে, তার আগে এই বিতর্ক ঘিরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে ৷
উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা শিবির সম্প্রতি এই ব্রিজের গায়ে একটি ব্যানার সাঁটিয়ে দাবি তুলেছে, ইস্ট-ওয়েস্ট বিদ্যাবিহার সেতুর নাম রাখা হোক সদ্যপ্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকরের নামে ৷ এদিকে, তার আগেই বিজেপি বিধায়ক পরাগ শাহ এই ব্রিজটি স্মিত মচ্ছরের নামে করার দাবি তুলেছেন ৷
বিজেপি বিধায়ক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এই ব্রিজটি ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের নামে নামকরণের দাবি জানিয়ে চিঠিও লিখেছেন ৷ গত 30 সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে ইজরায়েলগামী ফ্লাইদুবাইয়ের একটি বিমানকে হাইজ্যাক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর ৷ ওমানি কো-পাইলট তাঁর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে মাঝ আকাশে বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্মিত দুঃসাহসিক লড়াই করে বিমানটিকে রক্ষা করেন ৷ পরে বিমানটি নিরাপদে সৌদি আরবের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ বর্তমানে স্মিত রিয়াধে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ এমনকী ইজরায়েল স্মিতকে আমন্ত্রণও জানিয়েছে ৷ কাজেই, স্মিত এখন বিশ্বের হিরো ৷
এদিকে শিবসেনা চাইছে নামকরণ হোক 'পদ্মশ্রী নানা পাটেকর সেতু' ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে শিবসেনার একটি প্রতিনিধি দল মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওড়ের সঙ্গে দেখা করে এই মর্মে একটি দাবিপত্র দিয়ে এসেছে ৷ এবার মেয়র কার দাবি মেনে নিলেন, এই বিষয়ে জানতে তাঁকে বারবার ফোন করা হয় ৷ কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেননি ৷
বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের হাউজের নেতার দাবি, "নানা পাটেকর দেশের অন্যতম প্রতিভাধর অভিনেতা ৷ আমার মনে হয়, ব্রিজের তুলনায় কোনও বিশাল থিয়েটার বা থিয়েটার কমপ্লেক্সের নাম তাঁর নামে রাখা হলে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হবে তাঁকে ৷"
তিনি উদ্ধব শিবসেনাকে খোঁচা মেরে বলেছেন, তারা শুধু কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ নির্ধারিত সময়ের তুলনায় অনেক দেরিতে এই ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে ৷ 650 মিটার দীর্ঘ দুই লেনের এই সেতুটি বিদ্যাবিহার রেল স্টেশনের পূর্ব দিকে রামচন্দ্র চেম্বুকর মার্গের সঙ্গে স্টেশনের পশ্চিমে ঘাটকোপরের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গকে সংযুক্ত করবে ৷