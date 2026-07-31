'শিক্ষা' দিতে অকথ্য অত্যাচার, বন্দির মৃত্যুতে গ্রেফতার ওয়ার্ডেন-সহ 11

'শিক্ষা' দিতে অকথ্য অত্যাচার, বন্দির মৃত্যুতে গ্রেফতার ওয়ার্ডেন-সহ 11
লুঙ্গি দিয়ে হাত-পা বেঁধে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বিচারাধীন বন্দিকে মারধরের অভিযোগ ! তদন্তে সিবি-সিআইডি ৷
Published : July 31, 2026 at 3:44 PM IST
কন্যাকুমারী, 31 জুলাই: তামিলনাড়ুর নাগেরকোইল জেলার জেলের বিচারাধীন বন্দি সাবরি বর্মণের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল শিউরে ওঠার মতো অভিযোগ । তদন্তে নেমে তামিলনাড়ু সিবি-সিআইডি (CB-CID)-র দাবি, জেলের মধ্যেই লুঙ্গি দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল । তার জেরেই মৃত্যু হয় 35 বছরের ওই বন্দির । ঘটনায় জেলের কর্মী থেকে শুরু করে একাধিক বন্দিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এবার ধৃত 11 জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তদন্তকারী সংস্থা ।
মৃত সাবরি কন্যাকুমারী জেলার নর্থ থামারাইকুলামের ইথানগাডুর বাসিন্দা । তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছিলেন বলে তদন্তে জানা গিয়েছে । বেআইনিভাবে গুটখা বিক্রির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সাউথ থামারাইকুলাম থানার পুলিশ । পরে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তাঁকে নাগেরকোইল জেলা জেলে রাখা হয়েছিল ।
গত 13 জুলাই জেলের ভিতরেই রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয় । প্রথমে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হলেও ময়নাতদন্ত এবং প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, সাবরিকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল । এরপরই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবি-সিআইডিকে ।
তদন্তভার হাতে নিয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার এ সজিথার নেতৃত্বাধীন সিবি-সিআইডি দল । জেলের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জেলকর্মী, প্রত্যক্ষদর্শী বন্দি এবং মৃতের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । ধৃত জেলকর্মী ও বন্দিদেরও আলাদা করে জেরা করেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার রাতে সাবরি বারবার তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিৎকার করছিলেন । বিরক্ত হয়ে কয়েকজন বন্দি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান । অভিযোগ, এরপরই পরিস্থিতি ভয়াবহ মোড় নেয় । সিবি-সিআইডির দাবি, রান্নাঘরের কাজ সেরে ফিরেছিলেন আট বিচারাধীন বন্দি । অভিযোগ, জেলের কয়েকজন ওয়ার্ডেন তাঁদের নির্দেশ দেন সাবরিকে 'শিক্ষা' দিতে । সেই নির্দেশ মেনেই ওই বন্দির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা ।
তদন্তকারীদের দাবি, প্রথমে সাবরিকে বেধড়ক মারধর করা হয় । এরপর তাঁর পরনের লুঙ্গি খুলে সেটি দিয়েই হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয় । অসহায় অবস্থায় নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন সাবরি । কিন্তু তাতেই আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিযুক্তরা । আরও শক্ত করে হাত-পা বেঁধে তাঁকে নির্দয়ভাবে মারধর করা হয় ।
মারধরের এক পর্যায়ে সাবরি অচৈতন্য হয়ে পড়েন । তদন্তকারীদের অনুমান, গুরুতর আঘাতের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয় । সিবি-সিআইডির প্রাথমিক তদন্তেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে ।
ঘটনার পরই জেল ওয়ার্ডেন জগন, হেড ওয়ার্ডেন সুরেশ, জেলরক্ষী শিবকুমার-সহ মোট 11 জনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের মধ্যে আটজনই বিচারাধীন বন্দি । জেলকর্মীদের নাঙ্গুনেরি সাব-জেলে পাঠানো হয়েছে । অন্যদিকে, ধৃত বন্দিদের স্থানান্তর করা হয়েছে পালায়মকোট্টাই কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ।
তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ঘটনার নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, কিংবা জেলের ভিতরে এমন 'শাস্তি' দেওয়ার অলিখিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই কারণেই ধৃত 11 জনকেই হেফাজতে নিয়ে মুখোমুখি জেরা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিবি-সিআইডি ।