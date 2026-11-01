তৃণমূল জমানার চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের হাল হকিকৎ খতিয়ে দেখার নির্দেশ শুভেন্দুর সরকারের

তৃণমূল জমানার চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের হাল হকিকৎ খতিয়ে দেখার নির্দেশ শুভেন্দুর সরকারের
Contractual Workers: অতীতে কোন দফতরে কতজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী বহাল হয়েছিলেন এবং সেই নিয়োগে সরকারি বিধি ঠিকমতো মানা হয়েছিল কি না, তা বিশদে পরীক্ষা করা হবে।
Published : November 1, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: বিগত দেড় দশকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে কোনও অনিয়ম হয়েছিল কি না, এ বার তা খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করল নবান্ন । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অতীতে কোন দফতরে কতজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী বহাল হয়েছিলেন এবং সেই নিয়োগে সরকারি বিধি ঠিকমতো মানা হয়েছিল কি না, তা বিশদে পরীক্ষা করা হবে ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত 'গ্রুপ ডি' পদের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের যাবতীয় তথ্য অবিলম্বে চেয়ে পাঠানো হয়েছে । ইতিমধ্যেই সেচ ও জলসম্পদ দফতর তৎপরতা শুরু করেছে । রাজ্যের সমস্ত সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে নির্দিষ্ট বয়ানে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে । তাতে স্পষ্ট নির্দেশ, অর্থ দফতরের ছাড়পত্র বা নিয়মানুযায়ী নিয়োগ হয়েছিল কিনা এবং কর্মরত কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা কিংবা অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে কি না, তা প্রয়োজনীয় নথিসহ আগামী 6 নভেম্বরের মধ্যেই জমা দিতে হবে । রাজ্যের পালাবদলের পর নবান্নের এই পদক্ষেপ নিয়ে শোরগোল পড়েছে বিভিন্ন মহলে । অনিয়ম খুঁজে বের করে শেষ পর্যন্ত প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়, সে দিকেই এখন সবার নজর ।
প্রশাসনের অন্দরের পরিসংখ্যান বলছে, তৃণমূল জমানায় 2012 সালে একলপ্তেই দমকল দফতরে 1 হাজার 692 জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল । পরের বছর 2013 সালে পুলিশি সহায়তার জন্য অনুমোদন মেলে 1 লক্ষ 30 হাজার সিভিক পুলিশের নিয়োগের । পরবর্তী সময়ে 2024-এর হিসেবে সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রাম পুলিশ ও গ্রিন পুলিশের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 1 লক্ষ 15 হাজারেরও বেশি । পাশাপাশি 2024 সালের রাজ্য বাজেট অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ সি ও ডি কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় 50 হাজার । বর্তমানে 2026 সালে এসে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে সর্বমোট চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় 5 লক্ষে ।
এদিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রশ্নে পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নীতিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন অল ইন্ডিয়া কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা মনোজ চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । যদিও লক্ষ লক্ষ স্থায়ী পদ খালি ।" তাঁর মতে, স্থায়ী পদের বিকল্প হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের এই বহর রাজস্বের উপর যেমন চাপ বাড়িয়েছে, তেমনই স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ।
শূন্যপদ পূরণ না করার পুরনো প্রবণতা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মনোজ । তাঁর বক্তব্য, "গ্রুপ ডি, গ্রুপ সিতে অসংখ্য শূন্য পদ রয়েছে । এমনকী বহু পদ সেই বাম জমানা থেকে খালি রয়েছে । সংশ্লিষ্ট শূন্য পদগুলিতে যথাযথ নিয়োগের পরিবর্তে ঠিকাচুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে । যাঁদের কোনও পেনশন নেই, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট নেই । এটা আগের সরকার সুপরিকল্পিতভাবে করে গিয়েছে । এই সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে যাঁদের যোগ্যতা আছে সরকার তাঁদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করুক।"
একই সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের এই নথি যাচাইকে কেন্দ্র করে কর্মরতরা যাতে কোনও প্রশাসনিক হেনস্থার মুখে না পড়েন, সে বিষয়েও সতর্কবার্তা দিয়েছেন মনোজ । তিনি বলেন, "চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের সময়েই সরকারের নথি যাচাই করা উচিত ছিল । তা না করে মাঝপথে এটা করার সময়ে কর্মরতরা যাতে হয়রানির শিকার না হন, তা দেখতে হবে ।"