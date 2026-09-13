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'আমার ভালো বন্ধু' রাহুল ! ব্রিকসের ব্যস্ততার মাঝেই প্রাতরাশে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা

Malaysian PM breakfast with Rahul Gandhi: কী নিয়ে আলোচনা হল ? কতক্ষণ চলল বৈঠক ? কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দ্বিপাক্ষিক বিষয় কি উঠেছিল ?

congress meeting
নয়াদিল্লিতে প্রাতরাশ বৈঠকে লোকসভায় বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধি, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এবং কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (পিটিআই)
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By PTI

Published : September 13, 2026 at 3:50 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: ব্রিকসের মঞ্চে যখন একের পর এক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কূটনৈতিক বৈঠকে ব্যস্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অনোয়ার ইব্রাহিম, ঠিক তখনই দিল্লিতে অন্য একটি সাক্ষাৎ ঘিরে নজর কাড়ল ভারতীয় রাজনীতি । রবিবার সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরার সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে বসলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী । বৈঠক শেষে রাহুলকে 'আমার ভালো বন্ধু' বলে উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে বার্তাও দিলেন অনোয়ার ।

কী নিয়ে আলোচনা হল ? কতক্ষণ চলল বৈঠক ? কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দ্বিপাক্ষিক বিষয় কি উঠেছিল ? সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । অনোয়ার অবশ্য জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে দু’পক্ষের মতবিনিময় হয়েছে । ফলে নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ, নাকি তার বাইরেও কোনও আলোচনা, তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে ।

অনোয়ার নিজেই বৈঠকের ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, রাহুলের সঙ্গে ফের দেখা করার সুযোগ হয়েছে । প্রাতরাশের এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে বলেও জানান তিনি । কংগ্রেসও বৈঠকের ছবি প্রকাশ করেছে । দলের তরফে জানানো হয়েছে, রাহুলের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে ছিলেন ।

ব্রিকসের মঞ্চে মোদি, তার পরেই রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

অনোয়ারের ভারত সফরের মূল কারণ 18তম ব্রিকস সম্মেলন । সম্মেলনে মালয়েশিয়া এ বার অংশ নিয়েছে 'পার্টনার কান্ট্রি' হিসাবে । শনিবার নয়াদিল্লিতে ব্রিকসের 'ইনক্লুসিভ গ্লোবাল গভর্ন্যান্স অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং মাল্টিল্যাটেরালিজম' শীর্ষক অধিবেশনে যোগ দেন তিনি । অন্যান্য রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন । রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া নৈশভোজেও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ।

এরই মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সেরে ফেলেছেন অনোয়ার । মোদি ছাড়াও ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে । তার পরের সকালেই রাহুল-প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে প্রাতরাশ । আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যস্ত কর্মসূচির ফাঁকে ভারতের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎ তাই আলাদা করে নজরে এসেছে ।

রাহুলকে 'ভালো বন্ধু' বলার নেপথ্যে কী ?

বৈঠকের পর অনোয়ারের পোস্টের সবচেয়ে আলোচিত অংশ তাঁর একটি শব্দবন্ধ, 'মাই গুড ফ্রেন্ড' । রাহুলকে নিজের 'ভালো বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি । তবে তাঁদের আলোচনায় কোনও নির্দিষ্ট ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়, নির্বাচনী রাজনীতি বা কোনও দলীয় সমীকরণ উঠে এসেছিল কি না, তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি ।

অনোয়ারের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, আলোচনার বিষয় ছিল সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি । ফলে এই বৈঠককে রাজনৈতিক সমীকরণের কোনও নির্দিষ্ট বার্তা হিসাবে দেখার আগে অনোয়ারের প্রকাশ্য বক্তব্যকেই আপাতত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

মোদি-অনোয়ার বৈঠকে নজর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন অনোয়ার । সেখানে ভারত-মালয়েশিয়া 'কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে দুই নেতা তাঁদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন ।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে মোদির মালয়েশিয়া সফরের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন তাঁরা । আলোচনায় উঠে আসে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, পরিকাঠামো, ডিজিটাল অর্থনীতি, জ্বালানি, ফিনটেক, শিক্ষা, পর্যটন এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । অর্থাৎ, দিল্লিতে অনোয়ারের সফরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যস্ততার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত । এক দিকে রাষ্ট্রীয় স্তরে মোদির সঙ্গে বৈঠক, অন্য দিকে ভারতের বিরোধী দলনেতা রাহুলের সঙ্গে প্রাতরাশ, দুই সাক্ষাৎই তাঁর ভারত সফরের আলাদা মাত্রা যোগ করেছে ।

কোটা কিনাবালুতে ভারতীয় কনস্যুলেট!

মোদি-অনোয়ার বৈঠকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোটা কিনাবালুতে ভারতের কনসাল জেনারেল দফতর খোলার প্রস্তাব । মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের রাজধানী কোটা কিনাবালুতে ভারতীয় কনস্যুলেট স্থাপনের বিষয়ে মালয়েশিয়া সম্মতি জানিয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে ।

এর ফলে ওই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের কনস্যুলার পরিষেবা আরও সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে ।

ভারত-আসিয়ান সম্পর্কেও মালয়েশিয়ার ভূমিকা

আলোচনায় ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের প্রসঙ্গও এসেছে । আসিয়ান-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার ধারাবাহিক সমর্থনের প্রশংসা করেছেন মোদি ।

ভারত এবং মালয়েশিয়ার সম্পর্ক শুধু বাণিজ্য বা কূটনীতিতে আটকে নেই । প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, জ্বালানি, শিক্ষা, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো ভবিষ্যৎমুখী ক্ষেত্রেও দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে । সেই কারণেই অনোয়ারের এই সফরকে কূটনৈতিক মহলে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।

দিল্লির পর কেরল, তার পর মালদ্বীপ

দিল্লির কর্মসূচি শেষ করে কেরলে যাওয়ার কথা অনোয়ারের । সেখানে ভারতের গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে । অনোয়ার জানিয়েছেন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সেখানে মতবিনিময় করবেন তিনি । এর পর মালদ্বীপে সরকারি সফরে যাবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী । প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে তাঁর ওই সফর ।

ফলে ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে রাষ্ট্রনেতাদের কূটনৈতিক দৌত্যের মধ্যেই রবিবারের রাহুল-অনোয়ার প্রাতরাশ বৈঠক নতুন করে আলোচনায় । মোদির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বৈঠক, আর পরের সকালেই রাহুল-প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে প্রাতরাশ ! অনোয়ারের দিল্লি সফরে একই সঙ্গে ধরা পড়ল ভারতীয় কূটনীতি এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের দুই ছবি ।

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MALAYSIAN PM BREAKFAST WITH RAHUL
RAHUL GANDHI
ANWAR IBRAHIM
রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠকে অনোয়ার
MALAYSIAN PM RAHUL GANDHI

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