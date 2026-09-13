'আমার ভালো বন্ধু' রাহুল ! ব্রিকসের ব্যস্ততার মাঝেই প্রাতরাশে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা

'আমার ভালো বন্ধু' রাহুল ! ব্রিকসের ব্যস্ততার মাঝেই প্রাতরাশে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা
Malaysian PM breakfast with Rahul Gandhi: কী নিয়ে আলোচনা হল ? কতক্ষণ চলল বৈঠক ? কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দ্বিপাক্ষিক বিষয় কি উঠেছিল ?
By PTI
Published : September 13, 2026 at 3:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: ব্রিকসের মঞ্চে যখন একের পর এক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কূটনৈতিক বৈঠকে ব্যস্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অনোয়ার ইব্রাহিম, ঠিক তখনই দিল্লিতে অন্য একটি সাক্ষাৎ ঘিরে নজর কাড়ল ভারতীয় রাজনীতি । রবিবার সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরার সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে বসলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী । বৈঠক শেষে রাহুলকে 'আমার ভালো বন্ধু' বলে উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে বার্তাও দিলেন অনোয়ার ।
কী নিয়ে আলোচনা হল ? কতক্ষণ চলল বৈঠক ? কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দ্বিপাক্ষিক বিষয় কি উঠেছিল ? সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । অনোয়ার অবশ্য জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে দু’পক্ষের মতবিনিময় হয়েছে । ফলে নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ, নাকি তার বাইরেও কোনও আলোচনা, তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে ।
Berkesempatan sekali lagi bertemu sahabat baik saya yang juga Ketua Pembangkang Parlimen India, Rahul Gandhi, pagi tadi sambil bersarapan. Pertemuan singkat ini memberi ruang untuk kami bertukar pandangan mengenai perkembangan mutakhir antarabangsa dan serantau. #MalaysiaMADANI #DiplomasiMADANI #YakinMADANI— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) September 13, 2026
অনোয়ার নিজেই বৈঠকের ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, রাহুলের সঙ্গে ফের দেখা করার সুযোগ হয়েছে । প্রাতরাশের এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে বলেও জানান তিনি । কংগ্রেসও বৈঠকের ছবি প্রকাশ করেছে । দলের তরফে জানানো হয়েছে, রাহুলের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে ছিলেন ।
ব্রিকসের মঞ্চে মোদি, তার পরেই রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ
অনোয়ারের ভারত সফরের মূল কারণ 18তম ব্রিকস সম্মেলন । সম্মেলনে মালয়েশিয়া এ বার অংশ নিয়েছে 'পার্টনার কান্ট্রি' হিসাবে । শনিবার নয়াদিল্লিতে ব্রিকসের 'ইনক্লুসিভ গ্লোবাল গভর্ন্যান্স অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং মাল্টিল্যাটেরালিজম' শীর্ষক অধিবেশনে যোগ দেন তিনি । অন্যান্য রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন । রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া নৈশভোজেও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ।
এরই মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সেরে ফেলেছেন অনোয়ার । মোদি ছাড়াও ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে । তার পরের সকালেই রাহুল-প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে প্রাতরাশ । আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যস্ত কর্মসূচির ফাঁকে ভারতের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎ তাই আলাদা করে নজরে এসেছে ।
রাহুলকে 'ভালো বন্ধু' বলার নেপথ্যে কী ?
বৈঠকের পর অনোয়ারের পোস্টের সবচেয়ে আলোচিত অংশ তাঁর একটি শব্দবন্ধ, 'মাই গুড ফ্রেন্ড' । রাহুলকে নিজের 'ভালো বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি । তবে তাঁদের আলোচনায় কোনও নির্দিষ্ট ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়, নির্বাচনী রাজনীতি বা কোনও দলীয় সমীকরণ উঠে এসেছিল কি না, তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি ।
অনোয়ারের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, আলোচনার বিষয় ছিল সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি । ফলে এই বৈঠককে রাজনৈতিক সমীকরণের কোনও নির্দিষ্ট বার্তা হিসাবে দেখার আগে অনোয়ারের প্রকাশ্য বক্তব্যকেই আপাতত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
LoP Shri @RahulGandhi, along with Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji, met H.E. Dato’ Seri @anwaribrahim, Prime Minister of Malaysia, for a breakfast meeting in New Delhi. https://t.co/PltsWmXKkF— Congress (@INCIndia) September 13, 2026
মোদি-অনোয়ার বৈঠকে নজর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে
রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন অনোয়ার । সেখানে ভারত-মালয়েশিয়া 'কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে দুই নেতা তাঁদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন ।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে মোদির মালয়েশিয়া সফরের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন তাঁরা । আলোচনায় উঠে আসে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, পরিকাঠামো, ডিজিটাল অর্থনীতি, জ্বালানি, ফিনটেক, শিক্ষা, পর্যটন এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । অর্থাৎ, দিল্লিতে অনোয়ারের সফরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যস্ততার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত । এক দিকে রাষ্ট্রীয় স্তরে মোদির সঙ্গে বৈঠক, অন্য দিকে ভারতের বিরোধী দলনেতা রাহুলের সঙ্গে প্রাতরাশ, দুই সাক্ষাৎই তাঁর ভারত সফরের আলাদা মাত্রা যোগ করেছে ।
কোটা কিনাবালুতে ভারতীয় কনস্যুলেট!
মোদি-অনোয়ার বৈঠকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোটা কিনাবালুতে ভারতের কনসাল জেনারেল দফতর খোলার প্রস্তাব । মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের রাজধানী কোটা কিনাবালুতে ভারতীয় কনস্যুলেট স্থাপনের বিষয়ে মালয়েশিয়া সম্মতি জানিয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে ।
এর ফলে ওই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের কনস্যুলার পরিষেবা আরও সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে ।
ভারত-আসিয়ান সম্পর্কেও মালয়েশিয়ার ভূমিকা
আলোচনায় ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের প্রসঙ্গও এসেছে । আসিয়ান-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার ধারাবাহিক সমর্থনের প্রশংসা করেছেন মোদি ।
ভারত এবং মালয়েশিয়ার সম্পর্ক শুধু বাণিজ্য বা কূটনীতিতে আটকে নেই । প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, জ্বালানি, শিক্ষা, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো ভবিষ্যৎমুখী ক্ষেত্রেও দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে । সেই কারণেই অনোয়ারের এই সফরকে কূটনৈতিক মহলে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।
দিল্লির পর কেরল, তার পর মালদ্বীপ
দিল্লির কর্মসূচি শেষ করে কেরলে যাওয়ার কথা অনোয়ারের । সেখানে ভারতের গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে । অনোয়ার জানিয়েছেন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সেখানে মতবিনিময় করবেন তিনি । এর পর মালদ্বীপে সরকারি সফরে যাবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী । প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে তাঁর ওই সফর ।
ফলে ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে রাষ্ট্রনেতাদের কূটনৈতিক দৌত্যের মধ্যেই রবিবারের রাহুল-অনোয়ার প্রাতরাশ বৈঠক নতুন করে আলোচনায় । মোদির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বৈঠক, আর পরের সকালেই রাহুল-প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে প্রাতরাশ ! অনোয়ারের দিল্লি সফরে একই সঙ্গে ধরা পড়ল ভারতীয় কূটনীতি এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের দুই ছবি ।