গ্যাস পাইপলাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! ভেঙে পড়ল বেশ কয়েকটি বাড়ি

গ্যাস পাইপলাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! ভেঙে পড়ল বেশ কয়েকটি বাড়ি
Blast in Bihar: বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ৷
Published : November 2, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:44 PM IST
মুজাফফরপুর, 2 নভেম্বর: নিকাশি-নালা নির্মাণের সময় গ্যাসের পাইপলাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ । আর তাতেই প্রায় 50টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিহারের মুজাফফরপুরে সদর থানা এলাকার ঘোবরশাহি চকের কাছে ডুমরি রোডে ৷ এই বিস্ফোরণের ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেন ।
ঘটনায় ঠিক কতজন আহত হয়েছেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । সদর থানা এলাকার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং আহতদের উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে । ইটিভি ভারতকে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় এসেছি ৷ এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে 10 জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে খবর, বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে এর শব্দ পাঁচ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে । প্রায় 50টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে কিছু বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে । এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং 15 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ছিলেন, তবে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এবং খবর পেয়েই তারা দ্রুত সেখানে ছুটে যান । সেখানে গিয়ে তারা রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান, যা ছিল বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কয়েকটি বাড়ির অবশিষ্টাংশ । পথচারীরাও এই বিস্ফোরণের কবলে পড়েন ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেসিবি, গাড়ি ও মোটরসাইকেল আরোহীরাও ছিলেন ।
এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে । একটি গাড়ি ও একটি জেসিবি মেশিনে থাকা ব্যক্তিরাও আহত হয়েছেন । বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং উদ্ধারকাজ চলছে । এখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ! চারদিকে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে ।"