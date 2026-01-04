প্রান্তিক মানুষের মশাল নিয়ে হাঁটবেন রেড কার্পেটে, কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত বিহারের রেনু

প্রান্তিক মানুষের মশাল নিয়ে হাঁটবেন রেড কার্পেটে, কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত বিহারের রেনু
বিহার মানে পিছিয়ে পড়া নয়, প্রমাণ করলেন রেনু পাসওয়ান ৷ তাঁর সংগ্রামের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ ৷
Published : January 4, 2026 at 7:00 PM IST
মুজফফরপুর, 4 জানুয়ারি: শৈশবে উপলব্ধি করেছিলেন মেয়ে হয়ে লেখাপড়া না শিখলে উপায় নেই ৷ সেই উপলব্ধি তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের শিখরে ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন গ্রামের বহু মহিলা ৷ বিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা এ হেন রেনু পাসওয়ান এবার ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ৷
আগামী 12-13 মে হলিউড সুন্দরীদের পাশাপাশি তাঁকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে কান চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ ৷ এই প্রথম বিহারের কোনও মহিলা এমন একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ডাক পেলেন ৷ কিশোরী থেকে মহিলা- গত পাঁচ বছর ধরে গ্রাম তথা পাসোয়ান সমাজের মেয়েদের উন্নতি, আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে চলেছেন রেনু ৷ শুধু পাঁচ বছর সময়সীমা ধরলে ভুল হবে, শিশু-মহিলাদের উন্নয়নের জন্য তাঁর এই কাজ শৈশব থেকে ৷ আর রেনুর সামাজিক কাজের জন্য তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
এই আমন্ত্রণের খবর পেয়ে বেজায় খুশি তেজস্বিনী ভারত ফাউন্ডেশনের সভাপতি রেনু ৷ তিনি বলেন, "এটা শুধু আমার জন্য গর্বের নয়, সারা দেশের জন্য, বিশেষত বিহারের মানুষের জন্য ৷ কান একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চ ৷ বিশ্বের নানা দেশ থেকে বহু বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে হাজির হবেন ৷ এমন একটি মঞ্চে বিহারের প্রতিনিধিত্ব করা একটা বিশাল ব্যাপার ৷" রেনু স্মৃতিচারণ করেন, ছোট থেকে শিশুর উন্নতি ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি ৷
তাঁর শৈশবও ছিল সংগ্রামের ৷ বিহারের মুজফফরপুরের মালিঘাট দাভে নামের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম ৷ যেখানে মেয়েদের অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যায় ৷ মাত্র 14 বছর বয়সে রেনু বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ পরে যখন তাঁর বিয়ের সময় আসে, তখন ? রেনু বলেন, "আমি আমার বিয়ের সময় পালিয়ে গিয়েছিলাম ৷ বুঝেছিলাম লেখাপড়ার গুরুত্ব কতটা ৷ একজন মেয়ে হিসেবে আমি সচেতন ছিলাম, পড়াশোনা না করলে চলবে না ৷ অন্যদের কাছে আমিই উদাহরণ হয়ে উঠতে পারব না ৷"
স্কুলের পাঠ শেষ করে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন রেনু ৷ স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি অর্জন করেন পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ এরপর ইনফোসিস-এ 15 বছর ধরে চাকরি করেছিলেন ৷ কিন্ত ছন্দপতন হয় 2016 সালে ভাইয়ের মৃত্যুতে ৷ চাকরি ছেড়ে 2020 সালে গ্রামে ফিরে এসে মেয়েদের উন্নতিতে মন দেন রেনু পাসোয়ান ৷ নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ৷
প্রত্যন্ত মালিঘাট দাভের মতো জায়গা থেকে ইনফোসিস-এ পৌঁছনো ছিল এক অসম্ভব চ্যালেঞ্জ ৷ জীবনে অন্তত 20 বছর ধরে সংগ্রাম করে গিয়েছেন- একটা চাকরি পাওয়া, নিজেকে তুলে ধরা এবং আজকের রেনু হয়ে ওঠার জন্য ৷ বিহার ও অসমের রাজ্যপাল তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন ৷ দেশের মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন ৷
রেনুর কথায়, "মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার দায়িত্ব ৷ আমি চাই, মেয়েরা অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখুক ৷ অন্য কাউকে কিছুু করতে বলার আগে আপনাকেই তাঁর কাছে উদাহরণ হয়ে উঠতে হবে ৷"
তিনি আশা করেন, বিহার সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যের একটা ইতিবাচক ছবি তিনি বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারবেন ৷ রেনু বলেন, "সরকারের সামান্য সমর্থনে আমরা বিহারকে বিশ্বের গৌরবের আসনে বসাতে পারি ৷ এই সাফল্য আমার একার জন্য, সমগ্র বিহারের ৷"
বিহারকে অন্য রাজ্যের বাসিন্দা খাটো করে দেখে বলে উষ্মা প্রকাশ করেন রেনু ৷ তাঁর কথায় "আমি যখন অন্যত্র ছিলাম তখন দেখতাম অনেকে বিহারি বলে অপমান করতেন ৷ তখন থেকে আমার একটি জেদ চেপে গিয়েছিল, বিহার এবং আমার ছোট্ট পাসওয়ান সমাজকে আমি বিশ্বের কাছে তুলে ধরবই ৷ এখন সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি ৷ "