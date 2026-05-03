অন্য জাতে বিয়ে, বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল বাবা !

অন্য জাতে বিয়ে, বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল বাবা !
যুবকের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ ৷ অভিযুক্তরা সকলেই পলাতক বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : May 3, 2026 at 7:32 PM IST
মুজাফ্ফারপুর, 3 মে: মর্মান্তিুক ঘটনার সাক্ষী বিহারের মুজাফ্ফারপুর ৷ ভিন জাতের মেয়েকে বিয়ে করার 'অপরাধে' খাটের সঙ্গে বেঁধে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল বাবা ! সাহায্য করল পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ৷ যুবকের মা পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয়েছে তদন্ত ৷ এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ অভিযুক্তরা সকলেই গাঢাকা দিয়েছে বলে খবর ৷
বছর কয়েক আগে এক তরুণীর সঙ্গে রাজেশ রাই নামে ওই যুবকের বিয়ে হয় ৷ বিয়ের কিছুদিন পর স্ত্রী আর সংসার করতে রাজি হননি ৷ স্বামীর বাড়ি ছেড়ে তিনি অন্যত্র চলে যান ৷ সেই থেকে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন না রাজেশও ৷ তিনি একটি মুদিখানার দোকান চালাতেন ৷ সেখানেই থাকতেন ৷ অন্যদিনের মতো শনিবার রাতেও মা তাঁকে খাবার দিয়ে আসেন ৷ খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন রাজেশ ৷ অভিযোগ ঠিক সেই সময় তাঁর বাবা ও ভাই দোকানে প্রবেশ করে ৷ যে খাটে শুয়েছিলেন সেটির সঙ্গে রাজেশকে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ খানিকক্ষণের মধ্যেই রাজেশের প্রাণ যায় ৷
দোকান থেকে আগুন বেরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজেশের মা'কে খবর দেন ৷ তিনি পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানান ৷ তাঁর কথায়,"রাত দশটা নাগাদ আমি ছেলেকে খাবার দিয়ে বাড়ি আসি ৷ একঘণ্টার মধ্য়ে জানতে পারি ছেলের দোকানে আগুন লেগেছে ৷ দোকানে গিয়ে দেখতে পাই ওই আগুনেই আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে ৷ আমার স্বামী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে ৷ তাকে সাহায্য করেছে পরিবারের কয়েকজন সদস্য ৷ আমার ছেলেকে খুন করার পর ওরা এলাকা ছাড়ে ৷ আমি পুলিশকে সব তথ্য জানিয়েছি ৷ " স্থানীয় থানার আধিকারিক রজনীকান্ত প্যাটেল বলেন, "আমরা বিভিন্ন দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করছি- কে এবং ঠিক কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে ৷ অপরাধীদের কেউ পার পাবে না ৷"
শুধু নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করা নয় আরও কয়েকটি কারণে রাজেশের সঙ্গে তাঁর পরিববারের বনিবনা ছিল না ৷ বাবা ঠিক করেছিলেন তাঁর সম্পত্তির কানাকড়িও তিনি রাজেশকে দেবেন না ৷ শুধু তাই নয়, দোকান চালিয়ে রাজেশ লাখ তিনেক টাকা জমিয়েছিলেন ৷ সেই টাকাও তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় ৷ এখানেই তাঁর মায়ের আরও অভিযোগ, প্রায় রোজই পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করত রাজেশ দোকানে বসে মদ্যপান করেছে ৷ এ নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হত ৷ এবার খোদ বাবার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল ৷