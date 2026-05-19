লাঠি-রড দিয়ে পিটিয়ে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন, আটক অভিযুক্ত স্বামী
জানা গিয়েছে, সাংসারিক বিবাদে খুন হওয়া মহিলা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার বাসিন্দা ৷ জখম অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ৷
Published : May 19, 2026 at 3:49 PM IST
দারভাঙ্গা, 19 মে: মঙ্গলবার সকালে বিহারের দারভাঙ্গা জেলার পাটোর থানার অন্তর্গত চন্দনপট্টি গ্রামে একটি ভয়াবহ ঘটনা পুরো এলাকাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সন্দীপ দাস নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি লাঠি ও লোহার রড দিয়ে তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় স্ত্রী ও তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ।
নিহতদের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার কুন্ডি থানা এলাকার বাসিন্দা 30 বছর বয়সী ফুলকুমারী দাস, তাঁর 7 বছর বয়সী ছেলে হৃদয় দাস, 6 বছর বয়সী মেয়ে সন্ধ্যা দাস এবং 5 বছর বয়সী ছেলে সোন দাস। গুরুতর আহত অবস্থায় সোন দাসকে দ্বারভাঙা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ডিএমসিএইচ) নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুরো পরিবারটি চন্দনপট্টির একটি পোল্ট্রি খামারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত।
মঙ্গলবার সকালে এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু হয়। সন্দীপ দাস প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর মারাত্মক হামলা চালান। অভিযুক্ত লাঠি ও লোহার রড দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা হতবাক হয়ে যান। হামলার পর সন্দীপ দাস নিজেও আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডিএমসিএইচ-এ পাঠানো হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (এফএসএল) টিমকেও ডাকা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে।
নিহত ফুলকুমারীর ভাই মঙ্গু দাস বলেছেন যে, সেদিন সকালে দুজনের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল। এই তর্ক এমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছায় যে সন্দীপ পুরো পরিবারকেই হত্যা করে। মঙ্গু দাস পুরো বিষয়টির একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন।
পাটোর থানা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। অভিযুক্ত সন্দীপ দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মিথিলা অঞ্চলের ডিআইজি মনোজ কুমার বলেছেন, "এক মহিলা ও তিন শিশু হত্যার খবর পাওয়া গেছে। মামলাটি তদন্তাধীন এবং অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।" মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছে।