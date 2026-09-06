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লিভ-ইন পার্টনারকে পিটিয়ে খুন, অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে দড়ি বেঁধে লাঠিপেটা পুলিশের

গাড়ির পিছনে বেঁধে পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটা ৷ লিভ ইন পার্টনারকে যেখানে খুন করেছিল ঠিক সেখানে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্তকে একইভাবে মারধর করল পুলিশ ৷

MURDER ACCUSED THRASHED BY POLICE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 4:27 PM IST

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ভাবনগর, 6 সেপ্টেম্বর: পুলিশের গাড়িতে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় রয়েছে এক যুবক ৷ তাকে লাঠি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হচ্ছে । কখনও আবার রওনা দিচ্ছে গাড়ি ৷ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে অভিযুক্তকে এভাবে মেরেই চলেছে গুজরাতের ভাবনগর পুলিশ ৷ এমন দৃশ্য দেখে অবাক স্থানীয়রা ৷ ইতিমধ্যেই এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ পুলিশ আধিকারিকদের অনেকেই এই ঘটনাকে 'বিরলতম' বলে দাবি করেছেন । অনেকে আবার বিষয়টিকে দেখছেন নৃশংসতা হিসেবে।

জানা গিয়েছে, লিভ-ইন পার্টনার কাজল বারাইয়াকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক পিটিয়েছিল ফয়জল লাখানি নামে ওই যুবক। বুকে-পেটে পরপর লাথি-ঘুষির আঘাতে গুরুতর জখম হন ওই তরুণী । হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুও হয় তাঁর । সঙ্গীকে খুনের অভিযোগে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷ এরপর শনিবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয় পুলিশ । যে বাসস্ট্যান্ডের সামনে তরুণীকে পিটিয়ে 'খুন' করা হয় সেখানেই অভিযুক্তকে নিয়ে গিয়ে জনসমক্ষে বেধড়ক লাঠিপেটা করে পুলিশ।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বেশ ক'য়েকজন পুলিশকর্মী, যুবককে ঘিরে ধরে মারধর করছেন। তাঁকে লাঠি দিয়েও মারা হচ্ছে। এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরেই সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ কেউ বলছেন, এই দৃশ্য দেখে তালিবান শাসিত আফগানিস্তান বা ইরানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কেউ আবার এই ধরনের শাস্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন। অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন, পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে। সবমিলিয়ে এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

স্থাননীয় নীলমবাগ থানার ইন্সপেক্টর ডিপি উনাদকাট বলেছেন, "প্রকাশ্যে অভিযুক্তকে নৃশংসভাবে মারধর পুলিশের ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ৷ যার ফলে মানুষ এখন বলছে, যে তারা পুলিশ বাহিনীর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু এটাও ঠিক, অনেকেই মনে করেন, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। দুষ্কৃতীরা মেয়েদের হত্যা করে চলেছে, আর পুলিশ অসহায়... এমন চরম পরিস্থিতিতে অপরাধীদের কাছে একটি কঠোর বার্তা পাঠানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে ৷"

পুলিশের যে বদনাম হয়েছে তা দূর করার জন্য এই লাঠিপেটা জরুরি ছিল বলে জানান ওই কর্মকর্তা। অন্যদিকে, পুলিশের এক পরিদর্শক দাবি করেন, এই ঘটনা 'বিরলতম' হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্টদের 'অতিরিক্ত সতর্কতা' অবলম্বন করতে বলা হয়েছে ৷ কারণ এই আচরণে পুলিশের সুনাম নষ্ট হয়েছে । টলে গিয়েছে জনগণের আস্থা ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজল বারাইয়া ও লাখানি প্রায় সাত বছর ধরে ফুটপাতে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। লাখানির বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধ-সহ একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল । জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে সম্প্রতি জানতে পারে, কাজল তারই পরিচিত রবি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন ৷ যার জেরে গত বৃহস্পতিবার তাদের মধ্যে অশান্তি হয়। লাখানি কাজল ও রবিকে মারধর করে। বেধড়ক মারধরের জেরে কাজলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তার পরদিনই মৃত্যু হয় ওই মহিলার ৷ শুক্রবার লাখানিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ফয়জল লাখানি দড়ি দিয়ে বেঁধে অকুস্থলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে।

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MURDER ACCUSED THRASHED BY POLICE
দড়ি বেঁধে লাঠিপেটা পুলিশের
লিভ ইন পার্টনারকে খুন
GUJARAT POLICE IN CRIME SCENE
MURDER ACCUSED THRASHED BY POLICE

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