সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক ! পাক-যোগে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার যুবক

সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক ! পাক-যোগে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার যুবক
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে বিহারের মুঙ্গের জেলা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তারা সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষছিল বলে দাবি পুলিশের ৷
Published : July 7, 2026 at 4:46 PM IST
মুঙ্গের, 7 জুলাই: পাকিস্তানের নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহে এক যুবককে গ্রেফতার করল বিহারের মুঙ্গের জেলার নারাপুর থানার পুলিশ ৷ ওই যুবকের নাম মহম্মদ সাদ্দাম ৷ তার অন্য দুই সহযোগী একটি বড় সন্ত্রাসবাদের ষড়যন্ত্র করছিল বলে দাবি পুলিশের ৷
পুলিশ অবশ্য এও জানিয়েছে যে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে এবং সমস্ত তথ্যযাচাই করা হচ্ছে ৷ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে, অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে পুরো নেটওয়ার্কটির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নারাপুর থানার অন্তর্গত মিলিক থানপুর গ্রামে গভীর রাতে বড়সড় অভিযান চালায় পুলিশ ৷ এই অভিযানের সময় মহম্মদ সাদ্দাম নামের যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতারির সময় অভিযুক্ত সাদ্দাম পালানোর চেষ্টা করেছিল ৷ কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে একটি দেশি পিস্তল লুকিয়ে রেখেছিল সে ৷ তল্লাশি অভিযানের সময় পুলিশ পিস্তলটি উদ্ধার করে ৷ এছাড়া, অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
'রানা ভাই' গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ: সাদ্দামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহম্মদ সাদ্দাম গত দু-তিন বছর ধরে মুম্বইতে থাকছিল ৷ এই সময়ে 'রানা ভাই' নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় ৷ পুলিশ ওই ব্যক্তিকে একটি সন্দেহভাজন ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, সাদ্দামের মোবাইল ফোনটি প্রাথমিক পরীক্ষা করে সেখানে পাকিস্তানের ফোন নম্বরের অস্তিত্ব মিলেছে ৷ এছাড়া সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সন্দেহজনক যোগাযোগের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রও পাওয়া গিয়েছে । এই নেটওয়ার্কের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটনের জন্য ডিজিটাল প্রমাণগুলি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক অন্য দুই সহযোগীর সঙ্গে মিলে একটি বড়সড় সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ছক কষেছিল ৷ তবে এবিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে ৷ সন্দেহভাজন দুই সহযোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অন্য দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পরই মামলার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 113 নম্বর ধারা এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চলছে ৷ এছাড়া, কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যায়, সেজন্য কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গেও তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে ৷
নারাপুরের এসডিপিও কুমার দেবেন্দ্র জানিয়েছেন যে মামলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ৷ তিনি উল্লেখ করেন, "পুলিশ সবদিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছে এবং এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা তাড়াহুড়ো করা হবে ৷ পুলিশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে ৷"
তিনি জানান, অভিযুক্ত সাদ্দামকে জের করে জানা গিয়েছে, সে 'রানা ভাই'-এর সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তঃসীমান্ত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ তার আরও দুজন সহযোগী ছিল এবং তারা তিন জন মিলে একটি বড়সড় সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল ৷ তদন্ত চলছে, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং নেটওয়ার্কটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে ৷ মুম্বাইতে থাকাকালীন সে রানা ভাই সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় ৷ সেখানে পুলিশের অভিযানের পর সে পালিয়ে মুঙ্গেরে চলে আসে ৷
বর্তমানে, পলাতক আরও দুই সন্দেহভাজনকে খুঁজে বের করতে মুঙ্গের পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ একই সঙ্গে, বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷