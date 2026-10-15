'দেশ ছেড়ে চলে যান', 28 অক্টোবরের মধ্যে ইমরান খানকে ভারত ছাড়ার নোটিশ
Aamir Nephew Imran Khan: আমির খানের ভাগ্নে অভিনেতা ইমরান খানকে দেশ ছাড়তে হবে ৷ বৃহস্পতিবার নোটিশ জারি করল মুম্বই পুলিশ।
Published : October 15, 2026 at 11:37 AM IST
মুম্বই, 15 অক্টোবর: বলিউড অভিনেতা-পরিচালক আমির খানের ভাগ্নে ইমরান খানকে অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটিশ। গত 10 অক্টোবর মুম্বইয়ের অগস্ট ক্রান্তি ময়দানে CEC-র পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন ইমরান। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে CJP-এর সমর্থনে বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার পরেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
সেদিন তাঁকে পুলিশ তাঁকে প্রথমে আটক করে, পরে ছেড়ে দেয়। ভারতীয় নাগরিক না-হওয়া সত্ত্বেও ভারতে এমন বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য অভিবাসন আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামী 28 অক্টোবরsর মধ্যে অভিনেতাকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ। যেহেতু তিনি ভারতীয় নাগরিক নন, তাই ভারতে এধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়ে অভিবাসন আইনের (ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট) সংশ্লিষ্ট ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷
ইমরানের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন
ইমরানের নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার পরপরই ৷ বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ কিরিট সোমাইয়া দাবি করেন, ইমরান আমেরিকার নাগরিক। বিদেশি নাগরিক হয়ে কীভাবে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন তিনি, সেই প্রশ্ন তুলে মুম্বই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। অভিনেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার পাশাপাশি তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারেরও দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। সোমাইয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইমরানের নাগরিকত্ব এবং ভারতে তাঁর থাকার শর্ত খতিয়ে দেখতে FRRO-এর দ্বারস্থ হয়েছিল বলে আগেই জানা গিয়েছিল। এবার ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার খবর সামনে এল ৷
বিক্ষোভে আটক হওয়ার পর ইমরান খান কী বলেছিলেন ?
ইমরান জানিয়েছিলেন, মুম্বইয়ে বসবাসকারী একজন নাগরিক হিসেবে তিনি প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন। মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি। এবিষয়ে ইমরানের এখনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ৷
VIDEO | Mumbai Police asks actor Imran Khan, an American national, to leave India for violating Immigration and Foreigners Act. BJP leader Kirit Somaiya, says, "Imran Khan is an American citizen. He is involved in a conspiracy to spread anarchy in India. I had lodged a complaint... he has been asked to leave India by October 28." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
অভিনেতার দেশ ছাড়ার নোটিশ খবর সামনে আসতেই বিজেপি নেতা কিরিট সোমাইয়া বলেন, "ইমরান খান একজন মার্কিন নাগরিক। তিনি ভারতে নৈরাজ্য ছড়ানোর ষড়যন্ত্রে জড়িত। আমি এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম... তাঁকে 28 অক্টোবরের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।"