নির্মীয়মাণ মেট্রো পিলার ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত এক; আশঙ্কাজনক আরও এক

মেট্রোর পিলারের একটি অংশ থেকে হঠাৎ সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে পড়ে ৷ ব্যস্ত সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি অটো ৷ সেটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷

মেট্রো রুটের পিলার ভেঙে ভয়াবহ বিপত্তি (আইএএনএস-এর ভিডিয়ো থেকে সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
মুম্বই, 14 ফেব্রুয়ারি: ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ মেট্রো রেলের পিলারের একটি অংশ ৷ শনিবার আনুমানিক 12.20টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তর-পূর্ব মুম্বইয়ের মুলুন্দে ৷ সরকারি সূত্রে খবর, জনসন অ্যান্ড জনসনের কারখানার সামনে এলবিএস রোডে ভরা রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি তিন থেকে চার জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

সেই সময় রাস্তা দিয়ে একের পর এক অটো, গাড়ি, স্কুটার যাচ্ছে ৷ তারই মধ্যে আচমকা পিলারের একটি অংশ নীচ দিয়ে যাওয়া অটোর উপর ভেঙে পড়ে ৷ অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ অটোর ভিতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় ৷ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওড়ে ৷ তিনি এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন ৷

বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর নাম রামধন যাদব ৷ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ তিনি ছাড়া আরও তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা- রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ যাদব (45), মহেন্দ্র প্রতাপ যাদব (52) এবং দীপ রুহিয়া (40) ৷ রাজকুমারের অবস্থা সঙ্কটজনক ৷ তিনি নিকটবর্তী একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ৷ বাকি দু'জনের অবস্থা এখন স্থিতি বলে জানা গিয়েছে ৷

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের কার্যালয়ের তরফে মৃতের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে ৷ আহতদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ রাজ্য সরকার দেবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওড়ে বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ এমএমআরডিএ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের গাফলতি এর জন্য দায়ী ৷ এর জন্য একজনের মৃত্যু হল এবং তিনজন আহত হয়েছে ৷ এই ঘটনা মেনে নেওয়া হবে না ৷ গতকাল রাতে এই গ্রিডারটা লাগানো হয়েছিল ৷ এই ঘটনার জন্য এমএমআরডিএ-র সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্ট দায়ী ৷ আমি এবং এলাকার বিধায়ক বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি ৷ এই ঘটনায় অডিট হবে এবং পদক্ষেপ করা হবে ৷ একটি মামলা দায়ের হবে ৷"

এক আধিকারিক বলেন, "পিলারের সিমেন্টের একটা চাঙড় ভেঙে পড়ে এবং নীচে থাকা অটোরিকশার উপর পড়ে ৷ গাড়িটা পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ আশঙ্কা, তিন-চার জন আহত হয়েছেন ৷ দমকল বাহিনী এবং পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ নির্মীয়মাণ সংস্থার কর্মীরাও এসেছেন ৷ মেট্রো রেল রুটের 4 নম্বর লাইনে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজ চলছে ৷"

নির্মীয়মাণ সংস্থার তরফে এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, "আজ আনুমানিক 12.15 মিনিটে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে নির্মীয়মাণ মেট্রো লাইনের পি196-এর কাছে ৷ এর খুব কাছে মুলুন্দ দমকল স্টেশন ৷ উঁচু থেকে একটি অংশ নীচ দিয়ে যাওয়া রিকশার উপর ভেঙে পড়ে ৷"

