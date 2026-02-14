নির্মীয়মাণ মেট্রো পিলার ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত এক; আশঙ্কাজনক আরও এক

নির্মীয়মাণ মেট্রো পিলার ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত এক; আশঙ্কাজনক আরও এক
মেট্রোর পিলারের একটি অংশ থেকে হঠাৎ সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে পড়ে ৷ ব্যস্ত সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি অটো ৷ সেটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷
Published : February 14, 2026 at 3:05 PM IST
মুম্বই, 14 ফেব্রুয়ারি: ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ মেট্রো রেলের পিলারের একটি অংশ ৷ শনিবার আনুমানিক 12.20টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তর-পূর্ব মুম্বইয়ের মুলুন্দে ৷ সরকারি সূত্রে খবর, জনসন অ্যান্ড জনসনের কারখানার সামনে এলবিএস রোডে ভরা রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি তিন থেকে চার জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
সেই সময় রাস্তা দিয়ে একের পর এক অটো, গাড়ি, স্কুটার যাচ্ছে ৷ তারই মধ্যে আচমকা পিলারের একটি অংশ নীচ দিয়ে যাওয়া অটোর উপর ভেঙে পড়ে ৷ অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ অটোর ভিতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় ৷ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওড়ে ৷ তিনি এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন ৷
मुंबईतील मुलुंड भागात मेट्रो बांधकामाचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून इतर काही जखमी झाले आहेत. या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त केले असून या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मृताच्या वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य…— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 14, 2026
বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর নাম রামধন যাদব ৷ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ তিনি ছাড়া আরও তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা- রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ যাদব (45), মহেন্দ্র প্রতাপ যাদব (52) এবং দীপ রুহিয়া (40) ৷ রাজকুমারের অবস্থা সঙ্কটজনক ৷ তিনি নিকটবর্তী একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ৷ বাকি দু'জনের অবস্থা এখন স্থিতি বলে জানা গিয়েছে ৷
#WATCH | Mumbai Mayor Ritu Tawde says, " this is really sad. mmrda and the concerned contractor have shown negligence. due to this, a person died, and 3 others were injured. this cannot be tolerated at all. the parapet wall="" girder was installed here last night. i think the related… pic.twitter.com/1T7Xrw6AWN— ANI (@ANI) February 14, 2026
মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের কার্যালয়ের তরফে মৃতের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে ৷ আহতদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ রাজ্য সরকার দেবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওড়ে বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ এমএমআরডিএ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের গাফলতি এর জন্য দায়ী ৷ এর জন্য একজনের মৃত্যু হল এবং তিনজন আহত হয়েছে ৷ এই ঘটনা মেনে নেওয়া হবে না ৷ গতকাল রাতে এই গ্রিডারটা লাগানো হয়েছিল ৷ এই ঘটনার জন্য এমএমআরডিএ-র সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্ট দায়ী ৷ আমি এবং এলাকার বিধায়ক বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি ৷ এই ঘটনায় অডিট হবে এবং পদক্ষেপ করা হবে ৷ একটি মামলা দায়ের হবে ৷"
STORY | Part of metro rail pillar collapses in Mumbai's Mulund area; 3-4 persons feared injured— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2026
Three to four persons are feared injured after a portion of a pillar of an under-construction metro rail route in Mulund in north-east Mumbai collapsed on Saturday afternoon, a fire… pic.twitter.com/f31K3vsYNj
এক আধিকারিক বলেন, "পিলারের সিমেন্টের একটা চাঙড় ভেঙে পড়ে এবং নীচে থাকা অটোরিকশার উপর পড়ে ৷ গাড়িটা পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ আশঙ্কা, তিন-চার জন আহত হয়েছেন ৷ দমকল বাহিনী এবং পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ নির্মীয়মাণ সংস্থার কর্মীরাও এসেছেন ৷ মেট্রো রেল রুটের 4 নম্বর লাইনে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজ চলছে ৷"
An incident occurred today at approximately 12:15 pm near Pier P196 of Metro Line construction works in the RAJV (Milan) stretch, close to Mulund Fire Station, where a portion of a parapet segment fell from height and struck a passing auto rickshaw.— MMRDA (@MMRDAOfficial) February 14, 2026
Two individuals sustained…
নির্মীয়মাণ সংস্থার তরফে এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, "আজ আনুমানিক 12.15 মিনিটে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে নির্মীয়মাণ মেট্রো লাইনের পি196-এর কাছে ৷ এর খুব কাছে মুলুন্দ দমকল স্টেশন ৷ উঁচু থেকে একটি অংশ নীচ দিয়ে যাওয়া রিকশার উপর ভেঙে পড়ে ৷"