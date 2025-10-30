ETV Bharat / bharat

অডিশনের নামে অপহরণ, 17 শিশু-সহ 19 জনকে উদ্ধার করলেন NSG কমান্ডোরা

17 শিশু-সহ 19 জনকে উদ্ধার করলেন NSG কমান্ডোরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 6:23 PM IST

মুম্বই, 30 অক্টোবর: বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ মুম্বইয়ের পোয়াইয়ের মহাবীর ক্লাসিক ভবনে ওয়েব সিরিজের অডিশনের অজুহাতে 17 জন স্কুলপড়ুয়া-সহ মোট 19 জনকে বন্দি বানায় এক ব্যক্তি। পোয়াই পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ইউনিট, কুইক অ্যাকশন ফোর্স এবং এনএসজি কমান্ডোদের সহায়তায় বাথরুমে প্রবেশ করে সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করে। অভিযুক্ত রোহিত আর্যকে আটক করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তাঁর কাছ থেকে একটি এয়ারগান এবং রাসায়নিক আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাহুল আর্যের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বুকের বাঁ দিকে গুলি লেগেছিল এবং তাঁকে যোগেশ্বরীতে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছিল।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ দুপুর 1টা 30 মিনিট নাগাদ। পোয়াই থানা সীমানার অন্তর্গত মহাবীর ক্লাসিক সোসাইটির হলে গত পাঁচ দিন ধরে ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের অডিশন চলছিল। দীপাবলির ছুটির কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সকালে বিভিন্ন জেলা থেকে 25 থেকে 30 জন শিশু সেখানে অডিশন দিতে এসেছিল। গুলি চালানোর পর, রোহিত আর্য বিকেলে 17 জন শিশু, একজন প্রবীণ নাগরিক এবং একজন সাধারণ ব্যক্তি-সহ মোট 19 জনকে বন্দি করে। তিনি ভিডিয়োর মাধ্যমে 19 জনের মুক্তির পরিবর্তে তাঁর দাবি তুলে ধরেন।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ দত্তাত্রেয় নালাওয়াড়ে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুপুর 2টো 45 মিনিট নাগাদ পুলিশ একটি ফোন কল পায়। ফোন করে এক ব্যক্তি জানান যে, মহাবীর ক্লাসিক ভবনে একজন ব্যক্তি ছোট বাচ্চাদের বন্দি করে রেখেছে। এই তথ্য পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিশেষ ইউনিট এবং কুইক অ্যাকশন ফোর্সকে ডাকা হয়। পুলিশ অভিযুক্ত রোহিত আর্যের সঙ্গে কথা বলে, আলোচনা করে। এরপর, পোয়াই থানার অফিসাররা সাহসিকতার সঙ্গে বাথরুমে প্রবেশ করে এবং ভিতরে থাকা একজন ব্যক্তির সাহায্যে সমস্ত বন্দিদেরকে মুক্ত করে। বন্দিদের মধ্যে মোট 19 জন ছিল, যার মধ্যে 17 জন শিশু, একজন বয়স্ক নাগরিক এবং একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। পুলিশ সবাইকে নিরাপদে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে, অভিযুক্তের সঙ্গে একটি এয়ারগান ও রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে। এই রাসায়নিক ঠিক কী উদ্দেশ্যে ছিল তা জানতে তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত রোহিত আর্যের পটভূমি, তার দাবি কী ছিল এবং এই ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে।

