উমা-বরণে প্রস্তুত মুম্বই, মহালয়ায় উৎসবের ঢাকে কাঠি

উমা-বরণে প্রস্তুত মুম্বই, মহালয়ায় উৎসবের ঢাকে কাঠি
Durga Puja 2026: মুম্বইয়ে সব ধর্মের মানুষের বসবাস করে। আর উৎসবের আলো পৌঁছে যায় সমাজের প্রতিটি অংশে ।
Published : October 11, 2026 at 1:12 AM IST
মুম্বই, 11 অক্টোবর: গোটা বিশ্বের কাছে মুম্বইয়ের পরিচিতি গণেশ উৎসবের জন্য । সেই বাণিজ্য় নগরীতে দুর্গা পুজো ঘিরেও উৎসবের আবহে কোনও খামতি নেই । গণেশ উৎসব হোক বা দুর্গা পুজো- প্রতিটি অনুষ্ঠানে আনন্দে মেতে ওঠ গোটা শহর । এমনিতেই মুম্বইয়ে সব ধর্মের মানুষের বসবাস করে। আর উৎসবের আলো পৌঁছে যায় সমাজের প্রতিটি অংশে ।
শনিবার ছিল মহলয়া । মা দুর্গার চক্ষুদানের দিন । শুরু দেবীপক্ষের । বিশ্বের সব প্রান্তের বাঙালিদের মতো এই বিশেষ দিনে মুম্বইয়ের বাঙালিরও মেতে উঠলেন পুজোয়। এবারই প্রথম পুজো করছে কান্দিভালি পূর্ব এলাকার সংগঠন স্রুজনি ফাউন্ডেশন । লোখান্ডওয়ালা টাউনশিপে হচ্ছে পুজোর আয়োজন । আর প্রথমবারের পুজো বলে আয়োজনে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না আয়োজকরা ।
জায়গাটা কলকাতা নয় । জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গও নয় । তবু মায়ানগরীর চারপাশে এখন পুজো পুজো গন্ধ । মুম্বইয়ের পুজো বলতে সাধারণত বলিউডের তারকা নায়ক-নায়িকা-গায়ক-গায়িকার পুজোকেই বোঝায় । ফি বছর মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় রানি-কাজল যুগলবন্দী নিয়ম করে স্থান করে নেয় বাঙালির পুজো আড্ডায় । আবার গায়ক অভিজিতের রঙিন মেজাজও পুজোর জৌলুস বাড়িয়ে থাকে ।
সেই ঘটনাবহুল শহরের পুজো মানচিত্রে এবার প্রবেশ করেছে স্রুজনি ফাউন্ডেশন । পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়েছেন প্রতিমা শিল্পী । বাকি সব ব্যাপারে বাংলার স্পর্শ একেবারে চোখে পড়ার মতো । প্রতিমা তৈরির কাজটা অবশ্য় ঠিক পুজো মণ্ডপেই হচ্ছে না । শিল্পী শুভজিৎ দাস লোখান্ডওয়ালার একটি কর্মশালায় প্রতিমাকে রূপ দিচ্ছেন ।
পুজোর উদ্যোক্তা মানস ভট্টাচার্য বলেন, "এটা আমাদের প্রথম বছরের পুজো । তবে পুজো ঘিরে সদস্য়দের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই । এই মুম্বই শহর সব উৎসবকেই সমান চোখে দেখে । কোন সম্প্রদায়ের উৎসব সেটা বিষয় নয় । মুম্বইকররা বোঝেন উৎসব মানেই আনন্দে মেতে উঠতে হবে । " পুজোর সদস্য আয়েন্দু কাবাসির কথাতেও ধরা পড়ল মুম্বইয়ের সেই উদার মানসিকতার বিষয়টি। তিনিও জানালেন এই শহরের সবচেয় বড় উৎসব গণেশ পুজো । কিন্তু তা বলে দুর্গাপজোকে কেউ কম গুরুত্ব দেয় সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই ।
মুম্বইয়ের সেরা পুজো
• নর্থ বম্বে সর্বজনীন দুর্গাপূজা (80তম বছর): সান্তাক্রুজ পশ্চিমের জুহু রোডে অবস্থিত এসএনডিটি (SNDT) মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসছে পুজোর আসর।
• বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতি (97তম বছর): কেম্পস কর্নারের ক্রান্তি ময়দানের কাছে তেজপাল রোডে মাথুরাদাস ভিসানজি হলে পুজো হচ্ছে । এবারে থিম-শক্তি।
• লোখান্ডওয়ালা দুর্গোৎসব: আন্ধেরি পশ্চিমের লোখান্ডওয়ালা দুর্গাপুজো আয়োজিত হতে চলেছে।
• বেঙ্গল ক্লাব দুর্গাপূজা: দাদর পশ্চিমের শিবাজি পার্ক এলাকার বীর সাভারকর মার্গে পুজো হবে।
• পোওয়াই বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন: পোওয়াইয়ের হিরানন্দানি গার্ডেন্সের এমসিজিএম (MCGM) ময়দানে আয়োজিত।
• নভি মুম্বাই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন (NMBA): নভি মুম্বাইয়ের বাশির 30 নম্বর সেক্টর অবস্থিত সিডকো প্রদর্শনী কেন্দ্রে বসছে পুজোর আসর।