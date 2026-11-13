পূর্ণ হয়েছে মনস্কামনা, সাই বাবাকে প্রায় এক কোটির ঘড়ি দিলেন ভক্ত

পূর্ণ হয়েছে মনস্কামনা, সাই বাবাকে প্রায় এক কোটির ঘড়ি দিলেন ভক্ত
Gold Watch Donation to Shirdi Sai Baba: যেন এক স্বর্ণশিল্প, সাই বাবাকে প্রায় এক কোটির সোনার ঘড়ি দান করলেন ভক্ত ৷ কারণ জানেন কী ?
Published : November 13, 2026 at 11:58 AM IST
শিরডি, 13 নভেম্বর: সাই বাবার কৃপায় জীবনে সুদিন এসেছে, এমন অনুভূতি প্রকাশ করে মুম্বইয়ের এক ভক্ত বাবার চরণে মাথা ঠুকলেন ৷ তাই প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের একটি সোনার ঘড়ি শিরডি সাই বাবাকে অর্পণ করেছেন তিনি। তিনি বাবাকে প্রণাম জানিয়ে আগে মানত করেছিলেন ৷ মনে মনে সাই বাবাকে বলেছিলেন, 'আমার সময় এলে আপনাকে একটি সোনার ঘড়ি অর্পণ করব।' সেই ইচ্ছা পূরণ হতেই কথা রাখেন ভক্ত ৷
এই ঘড়িটি তৈরি করতে 669.220 গ্রাম 18 ক্যারেট সোনা, 319.720 গ্রাম 925 বিশুদ্ধ রুপো এবং 300 ক্যারেট রঙিন পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ঘড়িটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে 94 লক্ষ 86 হাজার 770 টাকা।
ঘড়িটির ডায়ালের চারপাশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং আকর্ষণীয় কারুকার্য রয়েছে। ঘড়িটির 12টার কাঁটার কাছে দু'টি সুন্দর ময়ূর খোদাই করা আছে এবং 6 এর কাছে রয়েছে 2টি ময়ূরের সুন্দর শিল্পকর্ম ৷ ময়ূরগুলিতে রয়েছে সোনার কাজ ৷ ঘড়িটির আশপাশেও সোনা ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তাই, এই ঘড়িটি শুধু সময় দেখার যন্ত্রই নয় বরং একটি চমৎকার স্বর্ণশিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। তবে, মুম্বইয়ের ওই সাই ভক্ত পরিবার নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছেন ৷
সাই বাবা সংস্থানের সিইও গোরক্ষ গাদিলকর জানিয়েছেন, ওই ভক্ত তাঁর পরিবার-সহ ভক্তি সহকারে প্রায় এক কোটি মূল্যের সোনার ঘড়িটি দান করেছেন ৷ সাই বাবার সমাধি মন্দিরে ওই ঘড়ি লাগানো হবে ৷ ফলে, সাই বাবার দর্শনের জন্য শিরডিতে আসা লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখন থেকে ওই অনন্য সোনার ঘড়িটিও দেখতে পাবেন ৷
সাই বাবার সিংহাসন, মন্দিরের চূড়া, তাঁর পোশাক বা দৈনন্দিন পুজোর সামগ্রী... ভক্তরা এর আগে সবই সোনার জিনিস দান করেছেন ৷ কিন্তু এই সোনার ঘড়ির গল্পটা একটু অন্যরকম। কারণ ঘড়ি দানের পিছনে শুধু সম্পদের প্রদর্শনীই নয়, বরং রয়েছে পরিপূর্ণতার অনুভূতি এবং সাই বাবার প্রতি অটল বিশ্বাস।
মুম্বই থেকে প্রায় 250 কিমি দূরে ছোট্ট শহর শিরডিতে অবস্থিত এই সুন্দর ও অন্যতম জনপ্রিয় মন্দির। প্রতি বছর সাই বাবার ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়।