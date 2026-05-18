মুর্শিদাবাদে আশ্রমের সামনে সকেট বোমা, মুম্বইয়ে গ্রেফতার 2

মুর্শিদাবাদে বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বোরিবালি স্টেশন থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 8:51 PM IST

মুম্বই, 18 মে: মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের মাজিহিপাড়ার আশ্রমের সামনে সকেট বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় 2 জনকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ ৷ সোমবার বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বোরিবালি স্টেশন থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনার সামনে আসে ৷ 14 মে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে আশ্রমের সামনে বোমা ছোঁড়ার ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর থানার মাজিহিপাড়া পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহরমপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ব্যবসায়ী পশুপতিনাথ সাহা একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সেই অভিযোগ অনুযায়ী, আলি হোসেন (ওরফে 'লাদেন'), হাসান শেখ এবং তাদের আরও তিন সহযোগী মিলে শহরে বোমাবাজির ষড়যন্ত্র করেছিল।

ঘটনার সূত্রপাত, গত 12 মে ৷ সেদিন কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বহরমপুরের একটি আশ্রমের পাশে অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটিতে থাকা একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলে। এর প্রতিশোধ হিসেবে, গত 13 মে রাতে অভিযুক্তরা তাদের সহযোগীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ আশ্রমের সামনের খোলা মাঠে 'সকেট বোমা' নিক্ষেপ করে। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ 14 মে সকাল 10টা 30 মিনিটে অভিযুক্তরা তাদের দু'চাকার যানবাহনে চড়ে সাহার দোকানের অদূরে পুনরায় ফিরে আসে। সাহাকে হুমকি দিয়ে এবং সতর্ক করে দিয়ে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷ তারা জানায়, ঘটনার কথা পুলিশকে জানালে তারা আরও বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাবে।

ঘটনার পর দুই অভিযুক্ত কলকাতা থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে করে মুম্বই পালিয়ে যায়। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (CIU) বোরিবলি স্টেশন থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের একজন পেশায় গাড়িচালক রকি খান (24) এবং অন্যজন পেশায় শ্রমিক শাহাদাত সরকার (35)।

মুম্বইয়ের এক আদালত ধৃতদের দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করার পর, পরবর্তী তদন্তের স্বার্থে তাদের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে ঘটনায় জড়িত অন্যান্য খোঁজ চলাচ্ছে ৷ গ্রেফতারের পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযুক্তদের জন্য দু'দিনের 'ট্রানজিট রিমান্ড' মঞ্জুর করায় তদন্তের স্বার্থে তাদের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযুক্তের মোবাইল ফোনের অবস্থান ট্র্যাক করে ৷ অভিযুক্তরা বোরিবালি রেল স্টেশন চত্বরে পৌঁছনো মাত্রই মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের CIU দল তাদের ধরার জন্য ফাঁদ পাতে এবং দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে ৷

