মুর্শিদাবাদ বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় মুম্বইয়ে গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত

মুর্শিদাবাদ বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় মুম্বইয়ে গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত
Published : May 22, 2026 at 1:26 PM IST
মুম্বই, 22 মে: মুর্শিদাবাদ বোমা বিস্ফোরণ মামলার ঘটনায় দেওনার এলাকা থেকে আরও তিন জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এই একই মামলায় রবিবার বোরিভালি এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার ঠিক পরেই এই ঘটনা ঘটেছিল ৷ এই বিষয়ে বহরমপুর থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছিল।
গ্রেফতার করা হয়েছে আব্দুল রশিদ (40), জামিল আখতার আলি (43) এবং আফতাব আনোয়ার ওরফে খুরশিদ আনোয়ার (44)। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, ক্রাইম ব্রাঞ্চের 'ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' (CIU) দেওনার এলাকায় অভিযান চালায় ৷ এরপরই ওই তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে ৷ গুলি চালানো ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।
এর আগে, এই মামলায় বোরিভালি রেলওয়ে স্টেশনের কাছ থেকে রকি খান (24) এবং শাহাদাত সরকার (35) নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ গ্রেফতারের পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযুক্তদের পরবর্তী তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের CIU ইউনিটের আধিকারিক ভারত ঘোনে জানান, "আমাদের দলের প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আমরা তাদের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। অভিযুক্তরা দেওনার এলাকার একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছে ৷ এই খবর পাওয়ার পরই পুলিশ ফাঁদ পাতে এবং তাদের গ্রেফতার করে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বর্তমানে এই মামলার মূল অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িত আরও পাঁচ অভিযুক্ত এখনও পলাতক।" মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ব্যবসায়ী পশুপতিনাথ সাহা এই বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, আলি হোসেন ওরফে লাদেন হাসান এবং তার আরও তিন অজ্ঞাতপরিচয় সহযোগী মিলে এই ষড়যন্ত্র করেছিল বলে খবর।
ঘটনার সূত্রপাত, গত 12 মে ৷ সেদিন কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বহরমপুরের একটি আশ্রমের পাশে অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটিতে থাকা একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলে। এর প্রতিশোধ হিসেবে, গত 13 মে রাতে অভিযুক্তরা তাদের সহযোগীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ আশ্রমের সামনের খোলা মাঠে 'সকেট বোমা' নিক্ষেপ করে। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ 14 মে সকাল 10টা 30 মিনিটে অভিযুক্তরা তাদের দু'চাকার যানবাহনে চড়ে সাহার দোকানের অদূরে পুনরায় ফিরে আসে। সাহাকে হুমকি দিয়ে এবং সতর্ক করে দিয়ে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷ তারা জানায়, ঘটনার কথা পুলিশকে জানালে তারা আরও বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাবে। ঘটনার পর দুই অভিযুক্ত কলকাতা থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে করে মুম্বই পালিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷