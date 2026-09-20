উড়ালপুল থেকে ছিটকে নীচে পড়ল গাড়ি ! মুম্বইয়ে দ্রুত গতির বলি 3 তরুণ

উড়ালপুল থেকে ছিটকে নীচে পড়ল গাড়ি ! মুম্বইয়ে দ্রুত গতির বলি 3 তরুণ
Car Accident in Mumbai: দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির ছাদ ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে এবং উইন্ডশিল্ডটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ৷
Published : September 20, 2026 at 7:29 PM IST
মুম্বই, 20 সেপ্টেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মুম্বইয়ে ৷ উড়ালপুল থেকে ছিটকে সোজা কয়েক ফুট নীচে আছড়ে পড়ল বিলাসবহুল গাড়ি । তার আগে হাওয়ায় কয়েকবার পাল্টিও খেল । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা তিন তরুণের ৷ তাঁদের বয়স, 17 থেকে 21 বছর । দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ শিউড়ে ওঠার মতো ৷ প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে দ্রুতগতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ৷
পুলিশ জানিয়েছে, এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোর 5টা 20 মিনিট নাগাদ মুম্বইয়ের লোটাস জেটির কোস্টাল রোডে লাল কলেজের কাছে ৷ সেসময় একটি গাড়ি মেরিন ড্রাইভ থেকে হাজী আলীর দিকে যাচ্ছিল । কাছাকাছি একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, গাড়িটি একটি উড়ালপুল থেকে উড়ে গিয়ে মাঝ-আকাশে বেশ কয়েকবার পাল্টি খায় এবং শেষমেশষ 50 ফুটেরও বেশি উপর থেকে নীচে থাকা একটি নির্মীয়মান পার্কিং লটে আছড়ে পড়ে ।
গাড়ির ছাদের অনেকটা অংশ ভিতরর দিকে ঢুকে গিয়েছে ৷ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে উইন্ডশিল্ড। বনেটটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । দুর্ঘটনায় এক নাবালক-সহ চারজন গুরুতর আহত হন । আহত চারজনকেই উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নায়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তবে তাদের মধ্যে তিনজনকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন । নিহতরা হলেন শানয় গাজার (21), ধৈর্য দর্শন শেঠ (17) এবং আদিত্য জাকাসনিয়া (19)।
পুলিশ ইন্সপেক্টর মীনা জাগতাপ বলেন, "ভোর 5টা 20 মিনিটের আশপাশে একটি কালো গাড়ি মেরিন ড্রাইভ থেকে উত্তর দিকে হাজী আলীর দিকে যাওয়ার সময় কোস্টাল রোড থেকে নীচে পড়ে যায় । গাড়িতে চারজন ছিলেন । তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চতুর্থজন বর্তমানে নায়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।"
পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির চতুর্থ আরোহী আদিত্য ওসওয়াল (23) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক । এই চার যুবকই গুজরাতের আমেদাবাদের বাসিন্দা । মুম্বইয়ে পড়াশোনা করতেন । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়িটি শানয়ের ছিল এবং দুর্ঘটনার সময় তিনিই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন । মীনা জাগতাপ বলেন, "মনে হচ্ছে চালক দ্রুতগামী গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে ।"