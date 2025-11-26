ETV Bharat / bharat

26/11 মুম্বই হামলার 17 বছর: শহিদদের শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতির, বিশ্বকে সন্ত্রাস দমন শেখাবে ভারত ; দাবি শাহের

2008 সালের 26 নভেম্বরে পাকিস্তানের আশ্রিত লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিদের হামলায় কেঁপে ওঠে মায়ানগরী ৷ বিভীষিকাময় সেই ঘটনার আজ 17 বছর পূর্ণ হল ৷

A man holds a National flag during the tribute paying ceremony
মৃতদের শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় পতাকা হাতে এক সাধারণ মানুষ (ফাইল ছবি, এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: 2008 সালের 26 নভেম্বর ৷ পাকিস্তানি জঙ্গিদের তাণ্ডবে কেঁপে ওঠে মুম্বই তথা সাড়া দেশ ৷ তাজ হোটেল, নরিমান হাউস, লিওপোল্ড ক্যাফে, কামা হাসপাতাল, ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস, ওবেরয় ট্রিডেন্ট, মেট্রো সিনেমা-সহ একাধিক জায়গায় 26 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত লস্কর-ই-তৈবার 12 জঙ্গির এলোপাথারি হামলায় 166 জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন 300-এরও বেশি সাধারণ মানুষ ৷ ভয়াবহ সেই হামলার আজ 17 বছর পূর্ণ হল ৷

17 বছর কেটে গেলেও আজও সেই হামলার ক্ষত রয়েছে মুম্বই তথা দেশবাসীর মনে ৷ বুধবার বিশেষ এই দিনে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে শহিদ হওয়া দেশের জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "26/11 মুম্বই হামলার বার্ষিকীতে আমি দেশের সাহসী জওয়ানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৷ দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন । কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দেশবাসী ।"

দেশের সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷ তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের অসহনশীল নীতি স্পষ্ট ৷ ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের প্রশংসা করছে বিশ্ব এবং ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গিয়েছে ৷ সন্ত্রাসবাদ কেবল একটি দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য অভিশাপ বলে জানান তিনি ৷

শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে অমিত শাহ হিন্দিতে লেখেন, "2008 সালের আজকের দিনে মুম্বইয়ে এক কাপুরুষোচিত হামলা চালায় জঙ্গিরা ৷ হামলায় শহিদ সাহসী সেনা জওয়ানের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই ৷ কাপুরুষোচিত হামলায় প্রাণ হারানো সকল মানুষের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা জানাই ।" তিনি আরও লেখেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের কঠোর আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে ৷"

ভয়াবহ সেই হামলার বার্ষিকীতে এদিন নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ দক্ষিণ মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং রাজ্যের মন্ত্রী আশিস শেলারও ৷ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকরাও ৷ সেদিনের হামলায় প্রাণ হারান মুম্বই পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মী ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ৷

পড়ুন: 'সুপারনার্স' অঞ্জলি কুলথে, 26/11'র বারুদের ধোঁয়ায় গর্ভবতীদের ত্রাতা; প্রাণ বাঁচান 20 জনের

