26/11 মুম্বই হামলার 17 বছর: শহিদদের শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতির, বিশ্বকে সন্ত্রাস দমন শেখাবে ভারত ; দাবি শাহের
2008 সালের 26 নভেম্বরে পাকিস্তানের আশ্রিত লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিদের হামলায় কেঁপে ওঠে মায়ানগরী ৷ বিভীষিকাময় সেই ঘটনার আজ 17 বছর পূর্ণ হল ৷
Published : November 26, 2025 at 12:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: 2008 সালের 26 নভেম্বর ৷ পাকিস্তানি জঙ্গিদের তাণ্ডবে কেঁপে ওঠে মুম্বই তথা সাড়া দেশ ৷ তাজ হোটেল, নরিমান হাউস, লিওপোল্ড ক্যাফে, কামা হাসপাতাল, ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস, ওবেরয় ট্রিডেন্ট, মেট্রো সিনেমা-সহ একাধিক জায়গায় 26 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত লস্কর-ই-তৈবার 12 জঙ্গির এলোপাথারি হামলায় 166 জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন 300-এরও বেশি সাধারণ মানুষ ৷ ভয়াবহ সেই হামলার আজ 17 বছর পূর্ণ হল ৷
17 বছর কেটে গেলেও আজও সেই হামলার ক্ষত রয়েছে মুম্বই তথা দেশবাসীর মনে ৷ বুধবার বিশেষ এই দিনে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে শহিদ হওয়া দেশের জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "26/11 মুম্বই হামলার বার্ষিকীতে আমি দেশের সাহসী জওয়ানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৷ দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন । কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দেশবাসী ।"
On the anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, I pay my humble tribute to the brave soldiers who sacrificed their lives to protect the people of our country. The nation remembers their supreme sacrifice with gratitude. Let us reaffirm our commitment to combat terrorism in all…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 26, 2025
দেশের সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷ তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের অসহনশীল নীতি স্পষ্ট ৷ ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের প্রশংসা করছে বিশ্ব এবং ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গিয়েছে ৷ সন্ত্রাসবাদ কেবল একটি দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য অভিশাপ বলে জানান তিনি ৷
শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে অমিত শাহ হিন্দিতে লেখেন, "2008 সালের আজকের দিনে মুম্বইয়ে এক কাপুরুষোচিত হামলা চালায় জঙ্গিরা ৷ হামলায় শহিদ সাহসী সেনা জওয়ানের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই ৷ কাপুরুষোচিত হামলায় প্রাণ হারানো সকল মানুষের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা জানাই ।" তিনি আরও লেখেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের কঠোর আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে ৷"
वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया। मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस कायराना हमले में अपनी जान गँवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2025
आतंकवाद…
ভয়াবহ সেই হামলার বার্ষিকীতে এদিন নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ দক্ষিণ মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং রাজ্যের মন্ত্রী আশিস শেলারও ৷ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকরাও ৷ সেদিনের হামলায় প্রাণ হারান মুম্বই পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মী ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ৷