এবার দিল্লির সীমাপুরীতে ধসে পড়ল 5 তলা বিল্ডিং, আহত বহু ! জারি উদ্ধারকাজ
Building Collapses in Delhi: ধ্বংসস্তূপ থেকে দু’টি শিশুকে উদ্ধার করলেন স্থানীয়রা ৷ মাত্র একবছরেই ভেঙে পড়ল বহুতল !
Published : October 7, 2026 at 7:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: দিল্লির নিউ সীমাপুরী এলাকার ঈদগাহ মাছের বাজারের কাছে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল ৷ বুধবার বিকেল 3টে 15 মিনিটে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ ঘটনায় এখন পর্যন্ত আহত 5 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ অনেকে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ দিল্লি পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ৷
এই ঘটনায় বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন ৷ তাঁদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে ৷ জানা গিয়েছে বহুতলটি পাঁচতলা ছিল ৷ ফলে হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ ঘটনায় উদ্ধার হওয়া আহতদের রাজীব গান্ধি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন ৷ তাঁরা দু’টি শিশুকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে ডিসিপি (শাহদর) রাজেন্দ্র প্রসাদ মীনা বলেন, "বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত দুই থেকে তিনজনের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ উদ্ধারকাজ চলছে ৷" তিনি জানান, বহুতলটি 225 স্কোয়ার ফিট এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল ৷
দমকল বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের তিনটি ইঞ্জিন এবং একটি আইআরটি ইউনিটকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে সীমাপুরী দমকলের স্টেশন অফিসার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছে ৷ তাঁরা সরাসরি দমকল বিভাগের প্রধান একে মালিককে ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত রকম তথ্য জানাচ্ছেন ৷ এই মুহূর্তে উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে ৷ তবে, কোনও প্রাণহানি হয়েছে কি না, তা পুলিশ বা অন্যান্য সরকারি দফতর থেকে জানানো হয়নি ৷
তবে অভিযোগ উঠেছে, পাঁচতলা এই বাড়িটি একটি সরু গলির মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল ৷ তাও মাত্র একবছর আগে সেটি তৈরি করা হয় ৷ জানা গিয়েছে, বহুতলটির নিচের তলায় একাধিক দোকান ছিল এবং উপরের চারটি তলার ফ্ল্যাটে লোকজন বসবাস করত ৷ এমনকি যে জমিতে ওই বহুতলটি তৈরি হয়েছিল, তার পূর্বতন মালিক এবং পরিবারও সেখানেই থাকতেন ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরাও ওই ভেঙে পড়া বহুতলের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, গত 6 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতনের কাছেই একটি বহুতল ধসে পড়ে ৷ যে ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হন ৷ সেই ঘটনার পর দিল্লি সরকারের তরফে একটি কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছিল, বেআইনিভাবে যে সব বহুতল দিল্লিতে গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে তালাবন্ধ করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ কিন্তু, তার আগেই আরেকটি বহুতল ধসে পড়ল দিল্লিতে ৷