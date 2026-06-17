কৈলাশের ছেলেকে গুন্ডা বলে বিপাকে অভিষেক, গ্রেফতারির আশঙ্কা
2020 সালে একটি জনসভা থেকে আকাশকে গুন্ডা বলে আক্রমণ করেন অভিষেক ৷ সেই মামলায় এবার গ্রেফতারির আশঙ্কা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ৷
Published : June 17, 2026 at 10:21 PM IST
ভোপাল, 17 জুন: আরও চাপে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র ছেলে আকাশের দায়ের করা মানহানির মামলায় গ্রেফতারির আশঙ্কা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের ৷ 2020 সালে একটি জনসভা আকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিষেক গুন্ডা শব্দটি ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ৷
তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ভোপালের এমপি এমএলএ আদালতে মামলা করেন আকাশ ৷ জারি হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা ৷ তার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে আবেদন করেন অভিষেক ৷ সে সময় গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশ জারি হয় ৷ কিন্তু এবার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিল হাইকোর্ট ৷ মানে এখন তাঁকে এই মামলায় গ্রেফতার করতে আর কোনও আইনি জটিলতা রইল না ৷
এখন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মন্ত্রী কৈলাশ একটা সময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ৷ তাঁর নেতৃত্বেই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন লড়ে বিজেপি ৷ সে সময় 2020 সালে একটি জনসভা থেকে আকাশকে গুন্ডা বলে অভিহিত করেন অভিষেক ৷ পারিবারিক সম্মান নষ্ট হয়েছে দাবি করে ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মানহানির মামলা দায়ের করেন আকাশ ৷ 2021 সালের মে মাস থেকে শুনানি শুরু হয় ৷ শুনানির একটি পর্বে অভিষেকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় ৷
গ্রেফতারি পরোয়ানার বিরোধিতা করে মধ্য়প্রদেশ হাইকোর্টে আবেদন করেন অভিষেক ৷ হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ এখনও পর্যন্ত সেই স্থগিতাদেশ বলবৎ ছিল ৷ কিন্তু 2025 সালের নভেম্বর মাস থেকে হাইকোর্টে বারবার এই মামলার শুনানি হলেও হাজির হননি অভিষেক ৷ বুধবারও বিচারপতি প্রমোদকুমার আগরওয়ালের বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় ৷ কিন্তু অভিষেক বা তাঁর তরফে কোনও আইনজীবী হাজির ছিলেন না ৷
এর আগে গত বছরের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের পাশাপাশি এ বছরের মে মাসেও শুনানি হয় ৷ এই তিনদিনই অনুপস্থিত ছিলেন অভিষেক ৷ যাননি তাঁর আইনজীবীও ৷ এমতাবস্থায় গ্রেফতারি পরোয়নার উপর থাকা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেন বিচারপতি ৷ তাঁর লিখিত পর্যবেক্ষণ, "মনে হচ্ছে আবেদনকারী মামলার শুনানি থেকে আগ্রহ্য হারিয়েছেন ৷ তাই এমপি এমএলএ আদালতের জারি করা গ্রেফতারির পরোয়ানার উপর থাকা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হচ্ছে ৷"
ভোপালের পাশাপাশি কলকাতাতেও ক্রমশ আইনি জটে জড়িয়ে যাচ্ছেন অভিষেক ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পাশাপাশি রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাও বারবার অভিষেককে তলব করছে ৷ রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার-এই তিনদিনে সিআইডি এবং ইডি তাঁকে মোট 31 ঘণ্টা জারি করেছে ৷ এবার পুরনো মন্তব্যের জন্য মধ্যপ্রদেশে বিপদ বাড়ল অভিষেকের ৷