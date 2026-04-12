মধ্যপ্রদেশে দুই পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু 8 জনের

দ্রুতগতির একটি ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকজন ৷ অন্যদিকে, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই একটি গাছে ধাক্কা মারে।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 8:42 PM IST

দিন্দোরি, 12 এপ্রিল: মধ্যপ্রদেশের দিন্দোরি এবং দেওয়াসে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। দিন্দোরিতে, শনিবার রাত প্রায় একটার দিকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছয়জনকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ একজনের অবস্থা গুরুতর ৷ অন্যদিকে, দেওয়াসে অন্য একটি দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷

শনিবার রাতে ইন্দোর-ভোপাল সড়কের নেভরি ফাটার কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই একটি গাছে ধাক্কা মারে। গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায় ৷ এতে রাস্তায় থাকা চার যুবকের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, দ্রুতগতির একটি ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকজন ৷ দুর্ঘটনাটি দিন্দোরির জবলপুর অমরকন্টক জাতীয় মহাসড়কে রাত প্রায় একটার দিকে ঘটে। জানা গিয়েছে, সিলিয়ারি গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গাং-এ ফিরছিলেন ৷ তখন কিকরা তালাব গ্রামের কাছে তাদের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায়। চালক যখন পাংচার মেরামত করছিলেন, তখন একটি দ্রুতগামী ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয় এবং একজন গুরুতর আহত হন।

মৃতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কালেক্টর অঞ্জু পবন ভাদোরিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি বলেন, "পারিবারিক একটি অনুষ্ঠান থেকে গ্রামে ফেরার পথে একটি ট্রাক তাদের ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশ ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে। প্রশাসন নিহতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।"

দেওয়াসে দ্রুতগতির গাড়িটি গাছে ধাক্কা মারে। দেওয়াসে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ভাই-সহ তিনজন নিহত হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি দেওয়াসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ইন্দোর-ভোপাল সড়কের সোনকাচ বিধানসভা কেন্দ্রের নেভরি ফাটায় ঘটেছে। তাদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা দেয়। দুধলাই গ্রামের দুই ভাই প্রদীপ ধাকাড ও শুভম ধাকাড এবং গুনাই গ্রামের মোহিত ধাকাড এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৷ শচীন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এই দুর্ঘটনার কারণে একটি দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, যা নিরসন করতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

3 KILLED BY CAR COLLIDES TREE
5 DIES MP ACCIDENT
মধ্যপ্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত্যু
পথ দুর্ঘটনা
