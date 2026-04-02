ETV Bharat / bharat

নাবালিকার গোপনাঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে মাথায় মার ! রক্ত নিয়ে তন্ত্রসাধনা মা ও তান্ত্রিকের

নাবালিকাকে নরবলির আগে নৃশংস অত্যাচার ৷ ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে জাতীয় মহিলা কমিশন ৷ আগামী 10 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ ৷

HAZARIBAGH GIRLS DEATH
প্রতীকী ছবি (RKC)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 7:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাজারিবাগ, 2 এপ্রিল: হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে ৷ ছেলেকে সুস্থ করতে বারো বছরের মেয়েকে তান্ত্রিকের হাতে তুলে দিল মা ৷ তারপর মেয়েটিকে নরবলি দেওয়ার আগে নৃশংস অত্যাচার করে তান্ত্রিক ৷ নাবালিকার যৌনাঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে, মাথায় মেরে রক্ত নেয় তন্ত্র সাধনার জন্য ৷ মেয়েটির মৃ্ত্যু হতেই তাকে নরবলি দেয় তান্ত্রিক ও তার সঙ্গী ৷ সমস্তটা মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করে ৷ হাজারিবাগের কুসুম্ভা গ্রামে এই ঘটনা জানাজানি হতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ বুধবারই জাতীয় মহিলা কমিশনের (NCW) তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভয়ঙ্কর পরিণতি হাজারিবাগের কুসুম্ভা গ্রামে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 24 মার্চ রাতে এই ঘটনা ঘটে ৷ সেদিন সন্ধ্যায় রামনবমী উপলক্ষে 'মঙ্গলা জুলুস' (রামনবমীর শোভাযাত্রা) চলাকালীন নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। পরদিন সকালে একটি স্কুলের পিছনে বাঁশবনে তার দেহ উদ্ধার হয়। গত 26 মার্চ ঝাড়খণ্ডের পুলিশের ডিজির নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন হয়। প্রমাণ ও দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ ঘটনাক্রম সামনে এনেছে, তা তাদের কথায় 'ভয়ঙ্কর' এবং কুসংস্কারপ্রসূত।

HAZARIBAGH GIRLS DEATH
মৃতের মা রেশমি দেবী, তান্ত্রিক ভীম রাম এবং তান্ত্রিকের সঙ্গী শান্তি দেবীকে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)

প্রাপ্ত প্রমাণ ও সন্দেহের ভিত্তিতে তদন্তকারী দল মৃতের মা রেশমি দেবী (35), তান্ত্রিক ভীম রাম এবং তান্ত্রিকের সঙ্গী শান্তি দেবীকে গ্রেফতার করে ৷ হাজারিবাগের পুলিশ সুপার অঞ্জনি অঞ্জন এবং হাজারিবাগের ডিআইজি অঞ্জনি ঝা সংবাদমাধ্যমে এই গ্রেফতারের কথা ঘোষণা করেন ৷ প্রথমে মেয়েটির মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ধনেশ্বর পাসোয়ান নামে এক ব্যক্তি-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা এবং পকসোর ধারায় মামলা রুজু করা হয় ৷ তবে তদন্ত এগোতে থাকলে সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

হাজারিবাগের ডিআইজি অঞ্জনি অঞ্জন জানান, রেশমী দেবীর ছোট ছেলে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিল ৷ তার চিকিৎসার জন্য রেশমী প্রায়ই গ্রামের এক 'তান্ত্রিক'-এর কাছে যেত ৷ ওই তান্ত্রিক ওরফে ভীম রাম (45) মৃতের মাকে বলেছিল যে, ছেলের সমস্ত রোগ সারিয়ে তোলার জন্য একটি কুমারী মেয়েকে বলি দিতে হবে ৷ এরপরই রেশমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ৷ তার বড় মেয়েকেই সে নরবলির জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেবে ৷

ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, গত 24 তারিখ রাতে যখন পুরো গ্রাম উৎসবের আমেজে মগ্ন অর্থাৎ রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখছিল, ঠিক সেই সময় শান্তি দেবীর বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রেশমির সামনেই মেয়ের সঙ্গে পাশবিক অত্যাচার চালায় ভীম রাম ৷ যৌনাঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে অত্যাচার করে তান্ত্রিক ৷ তখনই শান্তি মেয়েটির মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকে ৷ সেই রক্ত নিয়ে তন্ত্রসাধনায় বসে ভীম রাম ৷ তখনও মেয়েটির শরীরে প্রাণ ছিল ৷ এরপরই ভীম রাম শ্বাসরোধ করে মেয়েটিকে খুন করে ও তারপর বলি দেয় ৷ পরে তার দেহ ফেলে দেয় ওই স্কুলের পিছনে ৷

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ওই তিন জন তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে বারাবর ৷ তারা দাবি করতে থাকে মেয়টি ধর্ষণের শিকার ৷ আসলে পরে ধরা পড়লেও তারা যে ধর্ষণের কথা বলতে তাই তারা মেয়েটির সঙ্গে পাশবিক অত্যাচার করে ৷ কিন্তু ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্টে ধর্ষণের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুলিশের দাবি, প্রায় তিন মাস ধরে ওই তান্ত্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিশোরীর মায়ের। তাকে বলা হয়েছিল, দুর্গাষ্টমীর দিন অর্থাৎ রামনবমীর সময়েই এই 'অনুষ্ঠান' সম্পন্ন করতে হবে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করেছে এবং আদালতে পেশ করে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ভীম রামের বিরুদ্ধে আগেও খুনের অভিযোগ রয়েছে, বৌদি-সহ আরও এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত তিনি ৷

এদিকে, গত সোমবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট হাজারিবাগের বিষ্ণুগড়ে ওই মেয়েটিকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত (suo motu) মামলা গ্রহণ করে এবং রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশকে নোটিশ দেয় ৷ এদিকে এই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW) বুধবার সেই কমিটি ঘটনাস্থলে যায় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ৷ ওই কমিটিকে আগামী 10 দিনের মধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের (NCW) কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন জানায়, 'এই ঘটনা সমাজকে স্তম্ভিত করেছে এবং নারী ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে ৷ সদস্যরা জানিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই অভিযুক্তদের রেয়াত করা হবে না ৷

TAGGED:

TANTRIK SUPERSTITION CRIME INDIA
নাবালিকাকে নরবলি
HAZARIBAGH MURDER CASE
JHARKHAND HUMAN SACRIFICE CASE
HAZARIBAGH GIRLS DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.