মাথার দাম 10 লক্ষ টাকা, ধৃত মোস্ট ওয়ান্টেড মাও নেতা

মাথার দাম 10 লক্ষ টাকা, ধৃত মোস্ট ওয়ান্টেড মাও নেতা
Top Maoist leader arrested: ধৃত মাওবাদী নেতার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল 10 লক্ষ টাকা।
By PTI
Published : November 7, 2026 at 11:30 AM IST
মুম্বই, 7 নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডের এক মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নেতাকে ধরল মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (ATS) ৷ শনিবার ওই মাওবাদীকে থানে জেলা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মাওবাদী নেতার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল 10 লক্ষ টাকা।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই মাওবাদী নেতার নাম সঞ্জয় সারজু যাদব (45)। তিনি মূলত ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার দেবগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এটিএস-এর একটি বিশেষ দল থানের ঠাকুরলি এলাকায় অভিযান চালায় এবং সেখান থেকেই তাঁকে পাকড়াও করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এটিএস আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সঞ্জয় একটি নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের জোনাল কমিটির সদস্য। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এবং গ্রেফতারি এড়াতে গত 10 দিন ধরে তিনি ঠাকুরলি এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। এই চক্রে আর কারা জড়িত বা তিনি কী উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন, তা জানতে ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
গত 17 সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ডের আরেক কুখ্যাত মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ ধরা পড়েছিলেন ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের ললাট থেকে সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি-1-এর সম্পাদক আকাশকে গ্রেফতার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশ ৷
দেড় দশক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। কখনও পশ্চিমবঙ্গ, আবার ভিনরাজ্যের গভীর জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছিলেন। শেষপর্যন্ত নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁকে পাকড়াও করে এসটিএফ।
ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি ওড়িশা প্রশাসনও আকাশকে খুঁজছিল । ঝাড়খণ্ডের তরফে মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল 1 কোটি টাকা । ওড়িশার তরফে ঘোষণা করা হয় 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা ।