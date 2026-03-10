মশার কয়েল থেকে আগুন ! ঘুমের মধ্য়েই শেষ পুরো পরিবার

মশার কয়েল থেকে আগুন ! ঘুমের মধ্য়েই শেষ পুরো পরিবার
রাতে মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দম্পতি ও তাঁদের 2 বছরের শিশু ৷ ভয়াবহ আগুনে পুড়ে খাক পুরো পরিবার ৷
Published : March 10, 2026 at 2:58 PM IST
চেন্নাই, 10 মার্চ: পুড়ে খাক 2 বছরের শিশু ও বাবা, মা ৷ মশার কয়েল থেকে আগুন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ৷ চেন্নাইয়ের গুডুভানচেরির অন্তর্গত পান্ডুর এলাকায় সোমবার রাতে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ৷
পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে বছর ছত্রিশের পার্থিবান তাঁর স্ত্রী চিত্রা (25) এবং দু'বছরের মেয়ে জয়শ্রীকে নিয়ে বোন মহেশ্বরীর বাড়িতে যান ৷ ছেলে ভীষণ অসুস্থ হওয়ায় মহেশ্বরী, পার্থিবানকে ডেকে পাঠান তাঁর বোন ৷ সেখানেই ঘটে বিপত্তি ! রাতে ঘুমনোর সময় আগুন লেগে পুড়ে খাক হয়ে যায় পার্থিবান ও তাঁর স্ত্রী এবং 2 বছরের শিশু ৷ মশাল কয়েল থেকে আগুন লেগে ঘটে এই বিপত্তি বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে ৷
পুলিশি তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, পার্থিবান ও তাঁর বোনের বাড়ি একই এলাকায় ৷ তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পার্থিবানের বোনের ছেলে বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ৷ গতকাল রাতে তা আরও বাড়াবাড়ি হয়ে যায় ৷ তাই তড়িঘড়ি বোনের বাড়িতে বউ, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছন পার্থিবান ৷ ছেলেটির জ্বর বেড়ে যাওয়ায়, মহেশ্বরী এবং তাঁর স্বামী রামনাথ মাঝরাতে শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন ৷ এদিকে বোনের বাড়িতেই থাকেন পার্থিবান ও তাঁর পরিবার ৷
রাতের খাবার শেষে তাঁরা মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন ৷ মঙ্গলবার সকালে যখন মহেশ্বরী এবং তাঁর স্বামী সন্তান-সহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসেন, তখন দেখেন পুরো বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে ৷ অবাক হয়ে যখন ঘরের ভিতরে যান তখনই আঁতকে ওঠেন তাঁরা ৷ মহেশ্বরী দেখেন তাঁর দাদা, বউদি ও জয়শ্রী পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে ৷ তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বেরচ্ছে ৷ মহেশ্বরী তখন মারাইমালাইনগরের দমকলকে খবর দেন ৷ দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্পূর্ণভাবে আগুন নেভান।
পুলিশও এসে তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ আগুনে পুড়ে যাওয়া শিশু-সহ 3 জনকে দেখে প্রতিবেশীরাও কান্নাকাটি শুরু করেন ৷ পরে, তাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চেঙ্গালপাট্টু সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্য়েই কুদুভানচেরি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মশার কয়েলের থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ পুলিশের আধিকারিকরা প্রতিবেশী এবং তাঁর বোনের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া।