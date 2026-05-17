পকসো মামলায় গ্রেফতার ছেলে; আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলাম, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

পকসো মামলায় গ্রেফতার ছেলে; আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলাম, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় এই গ্রেফতারি ৷ সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা ৷
Published : May 17, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 মে: পকসো (POCSO) মামলায় গ্রেফতার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয়ের ছেলে ভগীরথ ৷ শনিবার রাতে হায়দরাবাদে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
এই বিষয়ে এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বান্দি ভগীরথের বিরুদ্ধে পকসো আইনে অভিযোগ ছিল ৷ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ।" যদিও বান্দি সঞ্জয়ের দাবি, তিনি নিজেই তাঁর ছেলেকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন ৷ সেই মোতাবেক ভগীরথ তদন্তে সহযোগিতা করতেই পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "ভগীরথকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ সে নিজেই পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হয়েছিল । ভগীরথ দু'জন আইনজীবীর সঙ্গে পেট বশিরবাদ থানায় গিয়েছিলেন ।"
এর আগে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট ভগীরথের গ্রেফতারির বিষয়ে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি ৷ তার একদিন পরই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, পকসো মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ভগীরথকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে তেলেঙ্গানা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) ভগীরথকে গ্রেফতার করে ৷ এরপর মধ্যরাতের দিকে মেদচালে ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনে তাঁকে পেশ করা হয় । এরপরই ম্যাজিস্ট্রেট ভগীরথকে 29 মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এরপর অভিযুক্তকে চেরলাপল্লি জেলে স্থানান্তর করা হয় ।
এর আগে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট ভগীরথের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ হাইকোর্ট শুক্রবার জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পকসো মামলায় আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন এই পর্যায়ে সে ক্ষেত্রে কোনও আদেশ জারি করা সম্ভব নয় । একই সঙ্গে, গ্রেফতার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে হাইকোর্ট ।
শনিবার রাত ন'টা থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত বান্ডি ভগীরথের আবেদনের শুনানি চলে বিচারপতি টি মাধবী দেবীর এজলাসে ৷ সেখানেই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই মুহূর্তে কোনও প্রতিকার দেওয়া সম্ভব নয় । তবে আদালত জানিয়েছে, গ্রেফতার রোধে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করা উচিত কি না, সে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবেদনকারীর অনুরোধ বিবেচনা করা হবে । শুনানির সময় আবেদনকারীর আইনজীবী বারবার পুলিশি পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা চেয়েছেন । তিনি আদালতকে আশ্বাসও দেন, ভগীরথ তদন্তে সহযোগিতা করবেন ৷ যদিও বিচারপতি আপাতত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন ।
আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী এস নিরঞ্জন রেড্ডি যুক্তি দেন, অভিযোগে অসঙ্গতি রয়েছে এবং এফআইআর-এ প্রাথমিকভাবে উল্লেখিত ধারাগুলি গ্রেফতারের জন্য যথেষ্ট ছিল না । তিনি অভিযোগ করেন, অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর উদ্দেশে পরবর্তীতে আরও কঠোর শাস্তিমূলক বিধান যুক্ত করা হয়েছিল ।
রেড্ডি দাবি করেন যে, অভিযোগে উল্লেখিত ঘটনাগুলি মেয়েটির সম্মতিতে ঘটেছিল ৷ তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও ছিল । তাঁর মতে, 7 জানুয়ারি আবেদনকারী সম্পর্কটি শেষ করে দেওয়ার পরেই ফৌজদারি মামলাটি সামনে আসে । তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ঘটনাগুলির পরেও অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে থাকেন ৷ তিনি দাবি করেন, ভিডিয়ো প্রমাণে দেখা গিয়েছে মেয়েটি স্বেচ্ছায় মদ্যপান করেছিল ৷
আবেদনের বিরোধিতা করে সরকারি কৌঁসুলি পাল্লে নাগেশ্বর রাও যুক্তি দেন যে, এফআইআর-এই এমন গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যা পকসো (POCSO) আইনের 5 ও 6 ধারার আওতাভুক্ত; আর এই ধারাসমূহের অধীনে সাধারণত আগাম জামিন মঞ্জুরযোগ্য নয় । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তদন্তের অগ্রগতির ধারা এবং ভুক্তভোগীর জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে আইনের ধারা পরিবর্তন বা নতুন ধারা সংযোজনের ক্ষমতা পুলিশের রয়েছে ।
রাষ্ট্রপক্ষ আদালতকে জানায় যে, ফার্নান্দেজ হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র, জিএইচএমসি (GHMC)-এর কাগজপত্র এবং স্কুলের সনদপত্রগুলো থেকে নির্যাতিতার জন্মতারিখ হিসেবে 2008 সালের 12 অগস্ট নির্ধারিত হয়েছে । এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ঘটনার সময় নির্যাতিতা নাবালিকা ছিল ।
নাগেশ্বর রাও অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্তের বাবা ভয় দেখানোর কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং সম্ভাব্য সাক্ষীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন । ঘটনার শিকার কেবল এই ভুক্তভোগীই নন; বরং একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার আরও চারজন মহিলা সামনে আসতে পারেন । এই যুক্তিগুলো বিবেচনায় নিয়ে আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, বর্তমান পর্যায়ে কোনও আদেশ জারি করা সমীচীন হবে না ।
সুষ্ঠু তদন্তে আহ্বান করেছেন নির্যাতিতার মা
বান্দি ভগীরথ মামলার নির্যাতিতা কিশোরীর মা শুক্রবার চার পাতার একটি চিঠি প্রকাশ করেন । তাতে তিনি তাঁর পরিবারের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চরম দুর্দশার কথা তুলে ধরে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন । তিনি উল্লেখ করেন, তাঁরা একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার এবং তাঁদের কোনও রাজনৈতিক প্রভাব নেই ৷ বশিরবাদ থানায় দায়ের হওয়া পকসো মামলার তদন্ত চলাকালীন তাঁরা বর্তমানে চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ।
সোশাল মিডিয়া ও ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে তাঁর মেয়ের ছবি বা ভিডিও প্রচার না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নির্যাতিতার মা জানান, এমন একটি সংবেদনশীল সময়ে তাঁদের মেয়ের পরিচয় এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ায় পুরো পরিবার অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে ।
চিঠিতে ওই মা অভিযোগ করেন যে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে বান্দি ভগীরথের প্রথম পরিচয় ঘটে 2025 সালে । এরপর ভাগীরথ নানা প্রলোভনমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর মেয়েকে "প্রতারিত ও বিভ্রান্ত" করেন । তিনি দাবি করেন যে, ভগীরথ ওই কিশোরীকে বিভিন্ন স্থানে ও অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যান এবং তার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাকে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন ।
ওই মা আরও অভিযোগ করেন যে, 2025 সালের 31 ডিসেম্বর মধ্যরাতে (যা 1 জানুয়ারি, 2026-এর প্রারম্ভকাল) মইনাবাদ এলাকায় ভাগীরথ তাঁর মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাকে মদ্যপান করান এবং পরবর্তীতে তার সঙ্গে শারীরিকভাবে অশালীন আচরণ করেন । তিনি জানান, সেই মর্মান্তিক স্মৃতিগুলো তাঁর মেয়েকে ক্রমাগত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল এবং মেয়েটি যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তা পরিবারের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ।
মায়ের কথোপকথন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে সম্পর্কটি ভেঙে যাওয়ার পর তাঁর মেয়ে তীব্র মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয় । মার্চ ও এপ্রিল মাস জুড়ে পরিবারটি সম্ভাব্য আইনি প্রতিকারের পথ খুঁজছিল; কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে, গত 21 এপ্রিল যখন তাদের বিরুদ্ধেই ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়, তখন তারা চরমভাবে হতবাক হয়ে পড়ে - যা পুরো পরিবারকে গভীর ভয় ও আতঙ্কের মুখে ঠেলে দেয় ।