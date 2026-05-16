নির্ধারিত সময়ের আগেই এবছর শুরু হতে পারে বর্ষা, সম্ভাব্য দিনক্ষণ জানিয়ে দিল IMD

শনিবার মৌসম ভবন জানিয়েছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই কেরলে বর্ষা পৌঁছতে পারে ৷

By PTI

Published : May 16, 2026 at 8:23 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 মে: দেশে বর্ষা সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় খবরটি সামনে এসেছে। ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট (IMD) শনিবার ঘোষণা করেছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর, সমগ্র নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে পৌঁছেছে।

আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যেই শুরু হতে পারে বর্ষা

আইএমডি জানিয়েছে যে, আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে বর্ষা দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের আরও কিছু অংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতে পারে। আবহাওয়া দফতরের মতে, এই সময়ে বর্ষা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও আন্দামান সাগরের বাকি অংশের পাশাপাশি পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকায়ও পৌঁছাতে পারে।

26 মে কেরলে বর্ষা পৌঁছাতে পারে

মৌসম ভবন জানিয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ শুক্রবার জানিয়েছিল যে এবার 26 মে-র আগেই কেরলে বর্ষা পৌঁছাতে পারে। সাধারণত 1 জুন কেরলে বর্ষা পৌঁছায় এবং এর সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতু শুরু হয়, যা জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। এর আগে আইএমডি জানিয়েছিল যে এই বছর বর্ষাকালে ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া বিভাগের মতে, এর কারণ হতে পারে এল নিনো পরিস্থিতি, যা দেশে বৃষ্টিপাত কমিয়ে দেয়।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, "এই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রসরের জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ হয়েছে ৷" শুক্রবার ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট (IMD) জানিয়েছে যে, 26 মে কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাধারণত 1 জুন কেরলে মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুর (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) সূচনা করে।

দেশে বর্ষার আগমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ। সাধারণত প্রতি বছর 1 জুন কেরলে বর্ষা ঢোকে ৷ যদিও প্রায় 7 দিনের ওঠানামা দেখা যায়। এবারও সেটাই হতে চলেছে ৷ মৌসম ভবন 2005 সাল থেকে কেরলে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাব্য তারিখ সংক্রান্ত পূর্বাভাস দিয়ে আসছে। এই পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহার করা হয় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি আধুনিক পরিসংখ্যানভিত্তিক মডেল, যার সম্ভাব্য ত্রুটি মাত্র 4 দিন। অর্থাৎ, যেদিনের কথা বলা হবে তার থেকে চারদিন আগে বা চারদিন পরে বর্ষার প্রবেশ হতে পারে। মৌসম ভবনের এবারের পূর্বাভাস বলছে 26 মে-র আগেই কেরলে বর্ষা পৌঁছাতে পারে। এবার দেখার, বর্ষার শুরু ঠিক কবে থেকে হয়! তবে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব নির্ধারিত সময় মানে জুন মাসের মধ্যভাগের আগে বাংলায় বর্ষা শুরু হবে না ৷

