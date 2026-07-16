বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী ! 22 জুলাই পর্যন্ত সতর্কতা, কোথায় কতটা প্রভাব

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী ! 22 জুলাই পর্যন্ত সতর্কতা, কোথায় কতটা প্রভাব
পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব, মধ্য, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) ৷
Published : July 16, 2026 at 7:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: বর্ষার ইনিংস এবার আরও জোরালো হতে চলেছে । উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যেই আরও শক্তি সঞ্চয় করে 'সুস্পষ্ট নিম্নচাপ' (Well Marked Low Pressure Area)-এ পরিণত হতে পারে । তার জেরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব, মধ্য, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে 22 জুলাই পর্যন্ত দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) । একই সঙ্গে 19 জুলাই থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আইএমডি-র বুলেটিন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে নিম্নচাপটি অবস্থান করছিল । এর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণাবর্তটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7.6 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত । আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এটি আরও শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে । সেই পথেই উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করবে আবহাওয়ার এই ব্যবস্থা ।
সবচেয়ে বেশি প্রভাব বাংলা ও পূর্ব ভারতে
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই দফায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ভারতে । বৃহস্পতিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । ওড়িশার কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল এবং উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমেও আগামী কয়েক দিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও নিম্নচাপের প্রভাবে দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি । কোথাও কোথাও স্বল্প সময়ে প্রবল বর্ষণের ফলে জল জমা এবং স্থানীয় বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।
মৌসুমি অক্ষরেখা ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জোড়া প্রভাব
শুধু নিম্নচাপ নয়, মৌসুমি অক্ষরেখাও বর্তমানে অমৃতসর, দেরাদুন, পাটনা, বাঁকুড়া হয়ে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত । এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম এবং গুজরাতে একাধিক ঊর্ধ্ববায়ু ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । 19 জুলাই থেকে একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকবে । এই তিনটি ঝঞ্ঝার সম্মিলিত প্রভাবে দেশের বিস্তীর্ণ অংশে বর্ষার দাপট আরও বাড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদেরা ।
এল নিনোর ছায়াও চিন্তার কারণ
আইএমডি জানিয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনো পরিস্থিতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে । সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বেড়েছে । এর ফলে আগামী মাসগুলিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । তাতে দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়া, তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি, কৃষিতে চাপ এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে ।
তবে আবহাওয়াবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন, এল নিনোর প্রভাবে মৌসুমি বায়ু দুর্বল হলেও বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরে অনুকূল আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি হলে স্বল্প সময়ে প্রবল বর্ষণ, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের ঝুঁকি থেকেই যাবে ।
কোথায় জারি ফ্ল্যাশ ফ্লাড সতর্কতা?
আগামী 24 ঘণ্টার জন্য ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং অরুণাচল প্রদেশের একাধিক জেলায় নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রার আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি । পুরী, কটক, কেন্দ্রাপাড়া, ভদ্রক, বালেশ্বর, খুরদা, কোরাপুট এবং সম্বলপুর-সহ ওড়িশার একাধিক জেলায় নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়া, জল জমা এবং স্থানীয় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে ।
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা
নিম্নচাপ শক্তিশালী হওয়ায় উত্তর বঙ্গোপসাগর, ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার দমকা হাওয়া, 60 কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আরব সাগরের বিস্তীর্ণ অংশেও 65 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । তাই আগামী কয়েক দিন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর ।
সব মিলিয়ে, বর্ষা আবারও সক্রিয় হচ্ছে দেশের বড় অংশে । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ এবং জল জমার পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছে আইএমডি ।