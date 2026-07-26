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বর্ষার জ্বর নাকি মারাত্মক কিছু? এই লক্ষণগুলো উপেক্ষা করলে হতে পারে বড় বিপদ

ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং জলাবদ্ধতার কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসকরা মানুষকে 'লেপ্টোস্পাইরোসিস'—যা সাধারণত 'ইঁদুর-বাহিত জ্বর' (rat fever) সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

rat fever
ইঁদুর-বাহিত জ্বর থেকে সাবধান থাকুন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 1:42 PM IST

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ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবল বৃষ্টি, বন্যা এবং জলাবদ্ধতার কারণে চিকিৎসকরা লেপ্টোস্পাইরোসিস, যা সাধারণত ইঁদুর জ্বর বা 'ব়্যাট ফিভার' নামে পরিচিত, সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক থাকতে বলেছেন ৷

বর্ষাকালে যে কোনও জ্বরকে ভাইরাসজনিত অসুস্থতা বলে ভুল করা সহজ ৷ আপনি ক্লান্ত বোধ করেন, মাথাব্যথা হয়, এবং আপনি ভাবেন, 'এটা আবহাওয়ার কারণে হচ্ছে ৷' বেশিরভাগ সময় আপনি ঠিকই ভাবেন, কিন্তু কখনও কখনও সেই 'সাধারণ জ্বর' ইঁদুর জ্বর হতে পারে, যা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ এবং চিকিৎসা না-করালে প্রাণঘাতী হতে পারে ৷ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবল বৃষ্টি, বন্যা এবং জলাবদ্ধতার কারণে চিকিৎসকরা লেপ্টোস্পাইরোসিস বা ইঁদুর জ্বরের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক থাকতে বলেছেন ৷

ইঁদুর জ্বর বা ব়্যাট ফিভার কী ?

লেপ্টোস্পাইরোসিস হল লেপ্টোস্পাইরা নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি রোগ ৷ এর নাম ইঁদুর জ্বর হলেও, এটি শুধুমাত্র ইঁদুরের কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় না ৷ সংক্রমিত প্রাণী, বিশেষ করে ইঁদুরের মূত্র দ্বারা দূষিত জল, ময়লা বা মাটির সংস্পর্শে এসে মানুষ সংক্রমিত হয় ৷ ত্বকের ছোটখাটো কাটাছেঁড়া বা আঁচড়ের মাধ্যমে, অথবা চোখ, নাক বা মুখের মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করতে পারে ৷ বন্যা এবং ভারী বর্ষায় ঝুঁকি বেশি থাকে, কারণ দূষিত জল রাস্তা, মাঠ এবং আবাসিক এলাকায় জমে থাকতে পারে ৷

পশ্চিমবঙ্গে ইঁদুর-রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি ৷ যেসব রাজ্যে বেশি সংখ্যক রোগী শনাক্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে কেরল, মহারাষ্ট্র (প্রধানত মুম্বই), কর্ণাটক, গুজরাত, তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৷

কাদের ঝুঁকি বেশি

যে কেউ সংক্রমিত হতে পারেন, তবে যাঁদের বন্যার জল বা কর্দমাক্ত পরিবেশের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বেশি, তাদের ঝুঁকির মাত্রাও বাড়তে থাকে ৷ যেমন:

  • জলমগ্ন জমিতে কর্মরত কৃষক
  • পুরসভা ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী
  • মৎস্যজীবী
  • বন্যা কবলিত রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো মানুষ
  • বন্যা-আক্রান্ত এলাকার বাসিন্দা
  • দূষিত জলে খালি পায়ে হাঁটলে ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়
  • একে ফ্লু বলে ভুল করবেন না

এটাই ইঁদুর জ্বরকে বিপজ্জনক করে তোলে ৷ কারণ সাধারণত অন্য যেকোনও ভাইরাল জ্বরের মতোই শুরু হয় ৷ প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল:

  • উচ্চ জ্বর
  • তীব্র মাথাব্যথা
  • পেশি ও হাড়ের ব্যথা
  • ক্লান্তি

এই লক্ষণগুলো ফ্লুর মতো এবং অনেকেই এগুলোকে উপেক্ষা করেন বা নিজে নিজে ওষুধ খান ৷ এটি আপনার জন্য একটি মারাত্মক ভুল হতে পারে ৷ চিকিৎসা না-করালে এই সংক্রমণ লিভার, কিডনি, ফুসফুস এবং এমনকী মস্তিষ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির ক্ষতি করতে পারে ৷ গুরুতর পরিস্থিতিতে এটি জীবনহানিও ঘটাতে পারে ৷

কীভাবে নিরাপদ থাকবেন

কিছু সাধারণ সতর্কতা আপনাকে রক্ষা করতে পারে:

  • বন্যার জল বা কাদায় খালি পায়ে হাঁটবেন না ।
  • আপনি যদি বাইরে কাজ করেন, তবে জলরোধী জুতো বা বুট ব্যবহার করুন ।
  • শুধুমাত্র ফোটানো বা ফিল্টার করা জল পান করুন ।
  • পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখুন এবং যেকোনো ইঁদুরের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করুন ।
  • দূষিত জল ধরার পর ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন ।
  • বর্ষাকালে সামান্য জ্বর উপেক্ষা করবেন না ।

বন্যার জলে নামার পর জ্বর হলে নিজে নিজে এর চিকিৎসা করা বা প্রচলিত ওষুধ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না ৷ পরীক্ষা করানোর জন্য আপনার ডাক্তার বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান ৷

দক্ষিণ কন্নড় জেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ এইচ. আর. থিমাইয়া বলেন, "প্রাথমিকভাবে র‍্যাট ফিভারকে একটি সাধারণ সংক্রমণ বলে মনে হলেও, চিকিৎসায় দেরি হলে মারাত্মক রূপ নিতে পারে ৷" লেপ্টোস্পাইরোসিস রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা গেলে এর চিকিৎসা সম্ভব ৷ মূল লক্ষ্য হলো এর লক্ষণগুলো শনাক্ত করা এবং সময়মতো চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া ৷

সারা ভারতে লেপ্টোস্পাইরোসিসের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয় ৷ বর্ষাকালে, বিশেষ করে যেসব স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত বা বন্যার ঝুঁকি বেশি, সেখানে এর প্রকোপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ৷ 2026 সালের বর্ষা শুরু হওয়ার পর বেশ কয়েকটি উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগগুলি র‍্যাট ফিভারের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ জারি করেছে ৷ বর্ষার সব জ্বরই বিপজ্জনক নয় ৷ তবে কিছু জ্বর নিয়ে সতর্ক তাকা প্রয়োজন ৷ যদি আপনি সম্প্রতি বন্যার জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে থাকেন এবং জ্বর, শরীরে ব্যথা ও অস্বাভাবিক ক্লান্তি দেখা দেয়, তবে এটিকে শুধু 'মৌসুমী ফ্লু' বলে ভাববেন না ৷ সঠিক সময়ে ডাক্তারের কাছে গেলে গুরুতর জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই স্বাস্থ্য বিষয়ক খবরটি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ৷ এটি কোনও চিকিৎসা পরামর্শ নয় ৷ শারীরিক সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের সাহায্য নিন।)

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LEPTOSPIROSIS EXPLAINED
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