মৃত বৃদ্ধাকে জড়িয়ে কান্না, বানরের আবেগ দেখে চোখে জল সকলের; দেখুন ভিডিয়ো

মৃত বৃদ্ধাকে জড়িয়ে কান্না, বানরের আবেগ দেখে চোখে জল সকলের; দেখুন ভিডিয়ো
বৃদ্ধার উপকার ভোলেনি বানর ৷ মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য দেখাল শাখামৃগ ৷ ভিডিয়ো দেখে আবেগে ভাসবেন আপনিও ৷
Published : April 2, 2026 at 1:46 PM IST
রামনগর (কর্ণাটক), 2 এপ্রিল: অন্যান্য দিনের মতো ফল খেতে এদিনও বাড়িতে এসেছিল বানর ৷ তবে যিনি ফল দিতেন সেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে সেদিন ৷ শেষযাত্রায় ফুলে ঢাকা দেহ শোয়ানো রয়েছে ৷ বানরটি তা দেখতে পেয়েই বৃদ্ধার মুখের পাশে বসে শোকে বিহ্বল ৷ কখনও জড়িয়ে ধরছে তো কখনও আবার বৃদ্ধার মুখের উপর মুখ ঘষছে ৷ যেন কতদিনের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে সে ৷ বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হলে কাছের মানুষও এতটা করে কি না সন্দেহ ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই বানরের এহেন আচরণে চোখ ভিজেছে নেটপাড়ার ৷ আবেগ আর ভালোবাসায় মানুষকে হার মানিয়েছে এই বানর ৷
শুনে অবাক লাগলেও এমন ঘটনারই সাক্ষী বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার রামনগরের উত্তরা রায়ারাডোডি গ্রাম ৷ সেখানে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পর একটি বানরকে ঘটনাস্থলে এসে দেহকে জড়িয়ে ধরে শোকপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে । ওই বৃদ্ধা বানরটিকে নিয়মিত ফল খেতে দিতেন ।
মৃতার নাম পার্বতাম্মা (80) ৷ তাঁর আদি বাড়ি ছিল চন্নপত্তন তালুকের বিবি হাল্লি গ্রামে । তিনি রায়ারাডোডি গ্রামে তাঁর মেয়ের বাড়িতে থাকতেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান । ঠিক সেই সময়, যেখানে মৃতার দেহ রাখা ছিল, সেখানে একটি বানর এসে উপস্থিত হয় এবং মৃত পার্বতম্মাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ ৷
এই দৃশ্য দেখে গ্রামের মানুষজন ঘটনার একটি ভিডিয়ো করেন । তবে তা দেখেও বানরটি দেহকে জড়িয়ে ধরতে কিংবা তাঁর কপালে মাথা রেখে শুয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি । বর্তমানে এই ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বানরের ভালোবাসা দেখে চোখে জল নেটাগরিকদের ৷
সাধারণত কুকুর বা বিড়ালের মতো পোষা প্রাণীদের ছোটবেলা থেকে ঘরে রেখে লালনপালন করলেই তাদের মধ্যে এমন গভীর স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায় ৷ কিন্তু এই বানরটি মাঝে মাঝে গ্রামে আসত ৷ ওই বৃদ্ধার দেওয়া ফল খেয়ে ফিরে যেত ৷ সে যখন পার্বতম্মার মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে শোকাতুর হয়ে পড়ল তা দেখে স্থানীয় মানুষজন অবাক হয়ে যান ।
এই বিষয়ে বৃদ্ধার নাতি সুনীল ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আমাদের ঠাকুমা মাঝে মাঝে গ্রামে আসা এই বানরটিকে কলা, আপেল ও কমলালেবু ফল খেতে দিতেন । বানরটিও এসে বাড়ির কাছে বসে থাকত, যতক্ষণ না ঠাকুমা তাকে ফল দিতেন । ফল খাওয়া শেষ হলে সে চলে যেত । প্রতি সপ্তাহ বা পাক্ষিক ব্যবধানে যখনই বানরটি গ্রামে আসত, ঠাকুমা তাকে ফল দিতেন । এখন ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর আমরা দেখলাম, বানরটি বাড়িতে এল এবং সোজা মৃতদেহের কাছে গিয়ে কান্নার মতো আচরণ করতে লাগল ।"
গ্রামবাসী মল্লেশের কথায়, "অনেকদিন ধরেই বানরটি নিয়মিত এই গ্রামে আসছে । যে বানরটি ঠাকুমার মৃতদেহের সামনে বসেছিল, সেটি এখন গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যায় এবং ততক্ষণ বসে থাকে, যতক্ষণ না বাড়ির লোকজন তাকে ফল খেতে দেন । ফল পাওয়ার পর সে নিজের গন্তব্যে ফিরে যায় ।"