দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের বগিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ! শিরোনামে বাংলা লাগোয়া স্টেশন

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের বগিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ! শিরোনামে বাংলা লাগোয়া স্টেশন
নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ সেখানে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগির মধ্যে তাকে ধর্ষণ করে ।
Published : March 15, 2026 at 12:41 PM IST
সাহেবগঞ্জ, 15 মার্চ: দাঁড়িয়ে থাকা ফাঁকা ট্রেনের বগিতে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের তালঝাড়ি থানা এলাকার মহারাজপুর রেল স্টেশনে ৷ শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগির ভিতরে 14 বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পরমেশ মাহতো তালঝাড়ির নয়া টোলার বাসিন্দা । জিআরপি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি নাবালিকাকে প্রলোভন দিয়ে রেল স্টেশনে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে । পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে, নির্যাতিতা জানিয়েছে, সে তার বাড়ির কাছে তাদেরই এক চায়ের দোকানের সামনে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছিল ৷ সেই সময় অভিযুক্ত তার কাছে আসে । এরপর তাকে মহারাজপুর রেলস্টেশনে নিয়ে যায় বলে দাবি ।
স্টেশনে পৌঁছনোর পরে, অভিযুক্ত প্রায় 10-15 মিনিট নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং তাকে চাপ দেয় বলে জানা গিয়েছে । এরপর তাকে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের সেন্টারিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের ফাঁকা বগিতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । ঘটনার পর অভিযুক্ত পালিয়ে যায় । মেয়েটি কোনওরকমে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি তার পরিবারকে জানায় । এরপর তার পরিবাররের সদস্যরা জিআরপি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ।
নির্যাতিতার জামাইবাবু সেই অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর 14 বছর বয়সী শ্যালিকা যখন তাঁর দোকানের কাছে মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছিল, তখন অভিযুক্ত যুবক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায় ।
ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, অভিযুক্ত যুবক—যে কিনা প্রায়ই মেয়েটির বাড়িতে যাতায়াত করত—সে মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আলোচনার কথা বলে তাকে মহারাজপুর স্টেশনে ডেকে পাঠায় । এরপর সে মেয়েটিকে শান্টিং ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের কামরার ভেতরে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ধর্ষণ করে ।"
নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জিআরপি এফআইআর দায়ের করেছে । জিআরপি স্টেশন ইনচার্জ কৈলাশ মাহতো জানান, নিহতের পরিবার ঘটনাটি তাদের জানিয়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ইতিমধ্যেই । তিনি আরও জানান, নির্যাতিতার মেডিক্যেল পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানা গিয়েছে ।
তদন্তকারী আধিকারিক শিবানী হাঁসদা বলেন, "নাবালিকা গোটা বিষয়টি আমাদের বর্ণনা করেছে ৷ পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হবে ।"