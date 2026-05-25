থানার অদূরেই UPSC পরীক্ষার্থীকে অজ্ঞান করে চলল গণধর্ষণ
কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দিতেই অজ্ঞান হয়ে যান ওই ইউপিএসসি'র পরিক্ষার্থী ৷ তারপরই তরুণীকে কয়েকজন মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷
Published : May 25, 2026 at 7:56 PM IST
লখনউ, 25 মে: পাঁচ বছরের পরিচিত ৷ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও ৷ সেই অভিযুক্ত ধর্ষণকাণ্ডে ৷ লখনউয়ের গণধর্ষণকাণ্ডে এমনই অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ লখনউয়ের সুশান্ত গলফ থানায় এলাকায় ঘটে যায় নারকীয় ঘটনাটি ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউপিএসসি'র জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে তাঁর পরিচিত এক যুবক ৷ ছেলেটির সঙ্গে ছিল আরও দু'জন ৷
এডিসি (দক্ষিণ) আরপি বসন্ত কুমার জানিয়েছেন, আনন্দ বিহার জিআরপি-র কাছ থেকে মহিলা অপরাধ ও সুরক্ষা দফতর জিরো এফআইআর নম্বর 85/2026 দায়ের করেছে ৷ নির্যাতিতার অভিযোগ, জৌনপুরের বাসিন্দা লক্ষ্মী শঙ্কর যাদবের ছেলে শিবম যাদব, জৌনপুরের বাসিন্দা নন্দলালের ছেলে সানি যাদব এবং শিবমের আরেক বন্ধু UPSC পরীক্ষার্থীকে গণধর্ষণ করেছে ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে ও তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
নির্যাতিতার অভিযোগ, গত 16 মে জৌনপুর থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে অভিযুক্তরা তাঁকে লখনউয়ের চারবাগ রেলস্টেশনে নামতে বলে ৷ বছর পাঁচেক ধরে পরিচিত হওয়ায় শিবমের কথা শুনে মেয়েটিও রাজি হয় ৷ এরপর মেয়েটিকে সুশান্ত গলফ সিটি থানা এলাকার একটি ঘরে নিয়ে যায় অভিযুক্ত শিবম ৷ সেই সময়ে অভিযুক্তরা তাঁকে মাদক মেশানো কোল্ড ড্রিঙ্কসের খাইয়ে অজ্ঞান করার পর গণধর্ষণ করে। নির্যাতিতাকে সেখানে দু'দিন অর্থাৎ 18 মে পর্যন্ত রাখা হয়। এই ঘটনার পর নির্য৷তিতা দিল্লিতে পৌঁছে গত 22 মে আনন্দ বিহার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিশ আধিকারিক বসন্ত কুমার জানান, পুলিশ লখনউয়ের মহিলা সুরক্ষা ও অপরাধ শাখাকে বিষয়টি জানায়। এরপর সুশান্ত গলফ থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। নির্যাতিতা ও মূল অভিযুক্ত প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর ধরে একে-অপরকে চিনতেন। তাঁরা দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও একই গ্রামের বাসিন্দা বলেও তদন্তে জানা গিয়েছে ৷ মামলার সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছে ৷
বর্তমানে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য চারটি দল গঠন করা হয়েছে এবং তারা যেখানে গা-ঠাকা দিয়ে থাকতে পারে সেই এলাকায় ক্রমাগত তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।