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ম্যাডিসন স্কোয়ারে ভাগবতের অনুষ্ঠান খোলামেলা আলোচনার জন্যই, মামদানিকে পাল্টা আরএসএস

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ইনফোসিস থিয়েটারে আয়োজিত ‘ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন’-এ ভাগবতের অংশগ্রহণ নিয়ে নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি এর আগে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ৷

Mohan Bhagwat Madison Square
মামদানিকে পাল্টা আরএসএস (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : August 27, 2026 at 11:43 AM IST

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নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: নিউইয়র্কে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠান উন্মুক্ত আলোচনার মনোভাব নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ৷ পাশাপাশি, সঙ্ঘের সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী যে কাউকেই এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে আরএসএস।

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ইনফোসিস থিয়েটারে আয়োজিত ‘ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন’-এ ভাগবতের অংশগ্রহণ নিয়ে নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি এর আগে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ৷ এবার তারই প্রেক্ষিতে আরএসএস-এর প্রবীণ আধিকারিক সুনীল আম্বেকর এই মন্তব্য করেন। এক বিবৃতিতে আম্বেকর জানান, "নিউইয়র্কের ‘ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন’ হলো বিভিন্ন ধর্মের মানুষের এক মিলনমেলা, যেখানে আরএসএস-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত বিচিত্র পটভূমি, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।"

আরএসএস-এর জাতীয় প্রচার বিভাগের প্রধান আরও জানান, উন্মুক্ত আলোচনা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপর ভিত্তি করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ‘ভারতীয়’ মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়, যা মূলত সর্বজনীন ও সবাইকে স্বাগত জানানোর মানসিকতা লালন করে। সুনীল আম্বেকর বলেন, "এই উদ্যোগটি ভারত ও বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরএসএস-এর দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী যে কাউকেই আমরা এই উন্মুক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" ভাগবতের এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে। ‘হিন্দুস ফর হিউম্যান রাইটস’, ‘ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল’ এবং ‘ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ নিউ ইয়র্ক’-সহ বেশ কয়েকটি আন্তঃধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সংগঠন ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধানের অংশগ্রহণের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে।

মামদানি জানিয়েছিলেন যে, তিনি ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আরএসএস প্রধান ভাগবতের অংশগ্রহণে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিকে সমর্থন করেন না ৷ এই সপ্তাহের শেষের দিকে ভাগবতের সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে মামদানি এও উল্লেখ করেছেন যে, এই ‘ব্যক্তিগত’ অনুষ্ঠানটি বাতিল করার মতো কোনও আইনি এখতিয়ার হয়তো মেয়রের আওতায় নেই।

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আরএসএস প্রধানের অংশগ্রহণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিরোধিতার জন্য মার্কিন গায়িকা মেরি মিলবেন মামদানির সমালোচনা করেছেন। মঙ্গলবার ‘এক্স’ এর এক পোস্টে মিলবেন বলেন, "মামদানি এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উগ্রপন্থীরা ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করছেন কারণ তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং বিজেপি-র বিরোধী তিনি।" আরএসএস-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ভাগবত 29 অগস্ট এমএসজি-তে প্রায় 5000 মানুষের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে।

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ম্যাডিসন স্কোয়ারে ভাগবত
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত
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