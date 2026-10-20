নাগপুরে বিজয়া দশমী পালন আরএসএস-এর, 'অস্ত্র পুজো' সারলেন ভাগবত

নাগপুরে বিজয়া দশমী পালন আরএসএস-এর, 'অস্ত্র পুজো' সারলেন ভাগবত
RSS Vijayadashami Celebrations In Nagpur: অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং পশ্চিম ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল ইয়ানিভ রেভাখ ।
Published : October 20, 2026 at 11:28 AM IST
নাগপুর, 20 অক্টোবর: নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে বার্ষিক বিজয়া দশমী উৎসব পালন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ । এই অনুষ্ঠান তাদের শতবর্ষ উদযাপনের বছর শেষের একটি অংশ । উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত রেশিমবাগ ময়দানে 'অস্ত্র পূজা' সম্পন্ন করেন এবং সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব হেডগেওয়ারের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং পশ্চিম ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল ইয়ানিভ রেভাখ । ‘দৈনিক জাগরণ’-এর এডিটর-ইন-চিফ সঞ্জয় গুপ্তকে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । এছাড়াও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, মহারাষ্ট্রের রাজস্ব মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও এবং আরএসএস-এর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।
সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণে মোহন ভাগবত বলেন, গত 100 বছর ধরে আরএসএস 'আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তুলতে এবং ভারতের ঐক্য ও পরিচিতিকে শক্তিশালী করতে' কাজ করে যাচ্ছে । তিনি বলেন, "শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত এক বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল । সেই কর্মসূচিগুলির সমাপ্তি লগ্নে আজ আমরা বিজয়া দশমী উদযাপনের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি । এ বছর শ্রদ্ধেয় সন্ত রবিদাস জি মহারাজের 650তম জন্মবার্ষিকীও পালিত হচ্ছে ।"
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर महानगर श्री विजयादशमी उत्सव, युगाब्द 5128 https://t.co/o20b6l2WWN— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
সন্ত রবিদাসের 650তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে মোহন ভাগবত বলেন, এমন এক সময়ে যখন মানুষ বিদেশি আক্রমণকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল, তখন তিনি বিশ্বাস, সামাজিক সম্প্রীতি এবং আধ্যাত্মিক ভক্তির বার্তা প্রচার করেছিলেন । তিনি আরও বলেন, "সেই কঠিন সময়ে সন্ত রবিদাস জি নির্ভয়ে নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, সামাজিক সম্প্রীতি ও আধ্যাত্মিক ভক্তির প্রচার করেছিলেন । নিজের জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ও সাহস জুগিয়েছিলেন এবং তাঁদের নিজ মূল্যবোধে অটল থেকে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন ।"
এছাড়া, মোহন ভাগবত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর অবদান ও আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন । তাঁর কথায়, "একইভাবে আজ এমন দুজন মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা যথার্থ, যাঁরা স্বধর্ম রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । আর্য সমাজের কঠোর তপস্বী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ‘শুদ্ধি’ আন্দোলনের নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামী শ্রদ্ধানন্দজির সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের 100 বছর পূর্ণ হয়েছে । একইভাবে, ওড়িশায় আমাদের আদিবাসী ভাইদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করা স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী মহারাজের জন্মশতবর্ষও পালিত হচ্ছে ৷"
‘পঞ্চ পরিবর্তন’-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভাগবত বলেন যে, আত্মসচেতনতা এবং স্বদেশি গ্রহণ করা এর অন্যতম প্রধান দিক । তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনার কথাও উল্লেখ করেন, যা শুরু হয়েছে "আমরা, ভারতের জনগণ" শব্দগুলো দিয়ে । তিনি বলেন, “আমাদের প্রান্ত সঙ্ঘচালকজি ‘পঞ্চ পরিবর্তন’ নিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে যেমনটি উল্লেখ করেছেন, এর অন্যতম প্রধান দিক হল আত্মসচেতনতা চর্চা করা এবং স্বদেশি গ্রহণ করা । এই আত্মসচেতনতার প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায়, যেখানে আমরা নিজেদের ‘আমরা, ভারতের জনগণ’ বলে অভিহিত করেছি ।”
1925 সালে বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে আরএসএস-এর প্রথম সরসঙ্ঘচালক কেশব হেডগেওয়ার সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন । প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরএসএস প্রতি বছর এই উৎসব পালন করে আসছে ।