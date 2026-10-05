কমিশন নিয়ম বর্হিভূত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, তা বাতিল করব: সুপ্রিম কোর্ট

কমিশন নিয়ম বর্হিভূত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, তা বাতিল করব: সুপ্রিম কোর্ট
SC Notice To EC, Centre: শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, "সংশোধিত ফর্ম 6 আমাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি, এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ।"
By PTI
Published : October 5, 2026 at 2:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: জ্ঞানেশ কুমারকে সাসপেনশনের দাবিতে দায়ের হওয়ায় মামলায় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাল শীর্ষ আদালত ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনারের সম্মতি ছাড়াই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একতরফাভাবে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমনই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷
সোমবার সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহন-এর বেঞ্চ উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে । শীর্ষ আদালত আরও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের জবাব পর্যালোচনার পর যদি দেখা যায় যে, সিইসি প্রয়োজনীয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়াই কোনও পদক্ষেপ করেছেন, তবে আদালত সেই সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা বা বাতিল করতে পারে । আদালত বলেছে, "নোটিশের পর তারা যদি এসে দেখায় যে অমুক সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতি ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল, তবে আমরা সেই সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যাহার করে নেব ।"
বেঞ্চ এও উল্লেখ করেছে যে, 'ফর্ম 6'-এ কোনও পরিবর্তন তাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি । আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, "সংশোধিত ফর্ম 6 আমাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি, এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ।"
নির্বাচন কমিশন তাদের 'ইসিআইনেট' (ECINET) প্ল্যাটফর্মে অনলাইন ফর্ম 6 আবেদনের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত ঘোষণা যুক্ত করেছিল । এই বাধ্যতামূলক অনলাইন পরিবর্তনের ফলে 18 বছর বয়সি নতুন আবেদনকারীদের নিজেদের, তাঁদের বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুমার/দাদু-দিদার তথ্য পূর্ববর্তী এসআইআর (SIR) ভোটার তালিকার তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত (ম্যাপ) করার প্রয়োজন পড়ছিল । এই পরিবর্তনটি বিরোধী দলগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে । পাশাপাশি, বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মহলেও এর বিরোধিতা করা হয়েছিল ৷ কমিশনাররা সতর্ক করেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার ফলে নতুন ভোটারদের পক্ষে সফলভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ছে ।
শীর্ষ আদালত সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের আইনি সুরক্ষা বা দায়মুক্তি প্রদানের বৈধতা এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সিইসি-র একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ - উভয় বিষয়ই খতিয়ে দেখতে সম্মত হয়েছে । তবে, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোনও পদক্ষেপ করা থেকে সিইসি-কে বিরত রাখার জন্য কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে চায়নি শীর্ষ আদালত ।
এদিন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চটি রাকেশ কুমার সিং এবং আইনজীবী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠীর দায়ের করা আবেদনের শুনানি করছিল । তাঁরা সিইসি জ্ঞানেশ কুমার কর্তৃক তাঁর দুই সহকর্মীর সম্মতি ছাড়াই গৃহীত সিদ্ধান্ত, নির্দেশিকা এবং সফটওয়্যারে আনা পরিবর্তনগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন । এই জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে যে, আইনত সমগ্র নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে জ্ঞানেশ কুমার এককভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হোক । যদি এমনটা হয়ে থাকে, তবে সেই কাজগুলোকে অননুমোদিত ঘোষণা করে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করারও অনুরোধ করা হয়েছে ।