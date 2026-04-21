'আন্নদুরাইয়ের সঙ্গে মোদির ছবি ! তিনি তো টেররিস্ট', বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি

'আন্নদুরাইয়ের সঙ্গে মোদির ছবি ! তিনি তো টেররিস্ট', বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি
ভোটপ্রচারের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি করলেন প্রবীণ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৷
Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST
চেন্নাই, 21 এপ্রিল: দুই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ মঙ্গলবার ভোটমুখী তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইংরেজিতে 'টেররিস্ট' বলে অভিহিত করেন ৷ পরে তিনি জানান, মোদি সবসময় বিরোধী দলগুলিকে হুমকি দেন ৷ সেই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন ৷
অশীতীপর প্রবীণ কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, সরকারের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ভয় দেখান, আতঙ্কিত করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর নাম আন্নাদুরাইয়ের মতো মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে রাখে কী করে এআইএডিএমকে ?
এরপরই খাড়গে অবশ্য বলেন, "আমি পরিষ্কার করে বলছি, আমি কখনও বলতে চাইনি যে তিনি সন্ত্রাসবাদী ৷ মোদি সবসময় হুমকি দেন ৷ তিনি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের ভয় দেখান ৷ ইডি, সিবিআই-এর মতো সংস্থাগুলি তাঁর হাতের মুঠোয় ৷ তিনি আসন পুনর্বিন্যাসকেও কব্জা করতে চান ৷"
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Clarifying on his remark on PM Modi, Congress President Mallikarjun Kharge says, " he (pm modi) is terrorising people and political parties. i never said he is a terrorist...what i mean, i want to clarify, is that modi always threatens. the… pic.twitter.com/8ZLypQ7eZI— ANI (@ANI) April 21, 2026
এদিকে কংগ্রেস সভাপতির শব্দ ব্যবহার নিয়ে মাঠে নেমেছে বিজেপি ৷ দলের সভাপতি এনিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, "কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে 'টেররিস্ট' বলেছেন ৷ এটা কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবনমনের চূড়ান্ত ৷ এটা শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের একটি মন্তব্য নয়, 140 কোটি দেশবাসীর জনাদেশের প্রতি অসম্মান ৷ মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ভরসা রেখেছে ৷"
আগামী 23 এপ্রিল তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট ৷ 4 মে ফলাফল ঘোষণা ৷ এদিন চেন্নাইয়ে একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি বলেন, "এখন তামিলনাড়ুতে এমসিসি লাগু রয়েছে ৷ এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন, সেটা অনুচিত ৷ আর নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র বিজেপির একটি বর্ধিত কার্যালয় হিসাবে কাজ করছে ৷"
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के लिए ‘आतंकवादी’ जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति की पराकाष्ठा है। यह केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का भी अनादर है, जिन्होंने लोकतांत्रिक… https://t.co/DX3SWrl0v6— Nitin Nabin (@NitinNabin) April 21, 2026
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এআইএডিএমকে, বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে লড়ছে ৷ এই প্রসঙ্গে খাড়গে প্রশ্ন করেন, "এআইএডিএমকে কী করে আন্নাদুরাইয়ের সঙ্গে এক সারিতে মোদির ফোটো রেখেছে ? তিনি একজন টেরোরিস্ট ৷ তাঁর দল সাম্য ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে না ৷ এদিকে এই লোকজন (এআইএডিএমকে) তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ৷ অর্থাৎ তাঁরা গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করে তুলবে ৷"
উল্লেখ্য, দক্ষিণের শাসকদল ডিএমকে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আন্নাদুরাই ৷ তিনি পূর্বতন মাদ্রাজের প্রথম ও চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী এবং তামিলনাড়ুর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ দক্ষিণে অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা আন্নাদুরাই ৷