'আন্নদুরাইয়ের সঙ্গে মোদির ছবি ! তিনি তো টেররিস্ট', বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি

ভোটপ্রচারের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি করলেন প্রবীণ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৷

চেন্নাইয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST

চেন্নাই, 21 এপ্রিল: দুই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ মঙ্গলবার ভোটমুখী তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইংরেজিতে 'টেররিস্ট' বলে অভিহিত করেন ৷ পরে তিনি জানান, মোদি সবসময় বিরোধী দলগুলিকে হুমকি দেন ৷ সেই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন ৷

অশীতীপর প্রবীণ কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, সরকারের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ভয় দেখান, আতঙ্কিত করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর নাম আন্নাদুরাইয়ের মতো মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে রাখে কী করে এআইএডিএমকে ?

এরপরই খাড়গে অবশ্য বলেন, "আমি পরিষ্কার করে বলছি, আমি কখনও বলতে চাইনি যে তিনি সন্ত্রাসবাদী ৷ মোদি সবসময় হুমকি দেন ৷ তিনি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের ভয় দেখান ৷ ইডি, সিবিআই-এর মতো সংস্থাগুলি তাঁর হাতের মুঠোয় ৷ তিনি আসন পুনর্বিন্যাসকেও কব্জা করতে চান ৷"

এদিকে কংগ্রেস সভাপতির শব্দ ব্যবহার নিয়ে মাঠে নেমেছে বিজেপি ৷ দলের সভাপতি এনিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, "কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে 'টেররিস্ট' বলেছেন ৷ এটা কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবনমনের চূড়ান্ত ৷ এটা শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের একটি মন্তব্য নয়, 140 কোটি দেশবাসীর জনাদেশের প্রতি অসম্মান ৷ মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ভরসা রেখেছে ৷"

আগামী 23 এপ্রিল তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট ৷ 4 মে ফলাফল ঘোষণা ৷ এদিন চেন্নাইয়ে একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি বলেন, "এখন তামিলনাড়ুতে এমসিসি লাগু রয়েছে ৷ এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন, সেটা অনুচিত ৷ আর নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র বিজেপির একটি বর্ধিত কার্যালয় হিসাবে কাজ করছে ৷"

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এআইএডিএমকে, বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে লড়ছে ৷ এই প্রসঙ্গে খাড়গে প্রশ্ন করেন, "এআইএডিএমকে কী করে আন্নাদুরাইয়ের সঙ্গে এক সারিতে মোদির ফোটো রেখেছে ? তিনি একজন টেরোরিস্ট ৷ তাঁর দল সাম্য ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে না ৷ এদিকে এই লোকজন (এআইএডিএমকে) তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ৷ অর্থাৎ তাঁরা গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করে তুলবে ৷"

উল্লেখ্য, দক্ষিণের শাসকদল ডিএমকে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আন্নাদুরাই ৷ তিনি পূর্বতন মাদ্রাজের প্রথম ও চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী এবং তামিলনাড়ুর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ দক্ষিণে অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা আন্নাদুরাই ৷

MALLIKARJUN KHARGE
PM MODI MALLIKARJUN KHARGE
CONGRESS BJP POLITICS
MODI TERRORISING POLITICAL PARTIES
KHARGE ON PM MODI

