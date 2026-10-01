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ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদি; আলোচনায় প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি

Modi-Trump Telephone Conversation: ভারত-আমেরিকা যখন বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খল, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়ন, AI, পরিবেশবান্ধব ও প্রচলিত জ্বালানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে

Modi Trump Telephone Conversation
ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদি (ফাইল ছবি: এএনআই)
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By ANI

Published : October 1, 2026 at 8:13 AM IST

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নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতা বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি টুইটারে লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আমরা বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, অত্যাবশ্যকীয় প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা পর্যালোচনা করেছি। আমাদের ব্যাপক বিশ্ব কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছি। আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়েও মতবিনিময় করেছি, যার মধ্যে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের চলমান প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল যখন উভয় দেশই বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খল, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), এবং পরিবেশবান্ধব ও প্রচলিত জ্বালানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই আলোচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

Modi Trump Telephone Conversation
দুই রাষ্ট্রনেতা বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। (ছবি: এএনআই)

ট্রাম্পের শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আগামী 30 দিনের মধ্যে কার্যকর হতে যাওয়া এই আইনটি মার্কিন প্রশাসনকে, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল বা গ্যাস ক্রয়কারী দেশগুলির পণ্যের ওপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা দেবে। এটি রাশিয়ার জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা খাতের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তাকারী সংস্থা ও বাহিনীর ওপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যেহেতু রাশিয়ার তেলের অন্যতম বৃহত্তম ক্রেতা ভারত ও চিন, তাই এই পদক্ষেপের ফলে এই দুই দেশই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে, এই আইনে স্পষ্টভাবে কোনও দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ভারত তার জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাশ্রয়ী সরবরাহের কথা উল্লেখ করে রাশিয়া থেকে তেল কেনার পক্ষে ধারাবাহিকভাবে যুক্তি দিয়ে আসছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে যে এই ধরনের নতুন শুল্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই আইনে এমন দেশগুলির জন্য গ্যাস-সংক্রান্ত শুল্ক থেকে অব্যাহতিরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাদের রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি দেশটির মোট রফতানির 15 শতাংশের কম এবং যারা এই আমদানি কমাতে সুনির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। উভয় দেশ একটি প্রাথমিক চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে ৷ যদিও মার্কিন শুল্ক সংক্রান্ত আইনি পরিবর্তনের কারণে এতে বিলম্ব হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে, উভয় দেশ একে অপরের পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস বা বাতিল করবে। এছাড়াও, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি জ্বালানি, কয়লা এবং প্রযুক্তি-সম্পর্কিত পণ্য কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই প্রাথমিক চুক্তিটি ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে একটি বৃহত্তর ও শক্তিশালী বাণিজ্য চুক্তির পথ প্রশস্ত করবে বলেই আশা দুই দেশের সংশ্লিষ্ট মহলের।

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TAGGED:

PM MODI
DONALD TRUMP
নরেন্দ্র মোদি
ডোনাল্ড ট্রাম্প
MODI TRUMP TELEPHONE CONVERSATION

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