পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে মোদিকে ফোন ট্রাম্পের, আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী
প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে ফোন করেছিলেন এবং হরমুজ প্রণালী সুরক্ষিত করার বিষয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে৷
By PTI
Published : March 24, 2026 at 10:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: বিশ্বব্যাপী নৌচলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী সুরক্ষিত করার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের পর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন , ভারত পশ্চিম এশিয়ায় যত দ্রুত সম্ভব উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তি পুনরুদ্ধারের পক্ষে।
হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য ইরানকে দেওয়া ওয়াশিংটনের সময়সীমা পাঁচ দিন বাড়ানোর একদিন পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের মাধ্যমে বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছ থেকে ফোন পেয়েছিলাম এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়েছে । ভারত যত দ্রুত সম্ভব উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি পুনরুদ্ধারের পক্ষে। হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত, নিরাপদ ও সহজগম্য রাখা সমগ্র বিশ্বের জন্য অপরিহার্য। শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রচেষ্টার বিষয়ে আমরা যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছি৷"
Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.…— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026
ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূত সার্জিও গোর আরও বলেছেন যে, দুই রাষ্ট্রনেতা গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীটি খোলা রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের মাধ্যমে বলেন, "তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে চলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খোলা রাখার গুরুত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিল৷"
President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open.— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) March 24, 2026
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোমবার (23 মার্চ, 2026) বলেন যে, তিনি পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য ইরানকে দেওয়া সময়সীমা বাড়িয়েছেন এবং তিনি পাঁচ দিনের জন্য ইরানের জ্বালানি কেন্দ্রগুলিতে হামলা স্থগিত রাখবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোনও বিস্তারিত তথ্য না জানালেও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ‘সম্পূর্ণ ও সার্বিক সমাধানের’ জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ‘ফলপ্রসূ আলোচনা’ হয়েছে বলে জানান তিনি।
28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকা-ইজরায়েলের মিলিত হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর এই যুদ্ধ শুরু হয়। এর প্রতিশোধ নিতে ইরান উপসাগরীয় দেশগুলিতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এই সংঘাতের অংশ হিসাবে ইরান বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহ পথ, হরমুজ প্রণালীও কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং বহু দেশে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।
হরমুজ প্রণালীতে ইরানি অবরোধের জেরে এলপিজি ঘাটতির কারণে হোটেল ও রেস্তোরাঁ-সহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতও এই চাপ অনুভব করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোন এবং হরমুজ প্রণালী নিয়ে আলোচনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূতনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে ৷