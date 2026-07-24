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শিক্ষার্থীদের দেশের শত্রু হিসেবে দেখছে মোদি সরকার, আক্রমণ সোনিয়ার

তাঁর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, বরং জাতির শত্রু হিসেবে দেখছে কেন্দ্র।

Sonia Gandhi
সোনিয়া গান্ধি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 10:04 AM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷ শুক্রবার তিনি বলেন, "ছাত্রছাত্রীরা জবাবদি চেয়েছে ৷ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবি করেছে, কিন্তু মোদি সরকার তাদের জবাবে কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে ৷" একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, বরং জাতির শত্রু হিসেবে দেখছে কেন্দ্র।

সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটানোর অভিযোগ করেছেন সোনিয়া ৷ তিনি জানিয়েছেন, দেশের ছাত্রছাত্রীরা মোদি সরকারের 'ভণ্ডামি' ফাঁস করে দিয়েছে ৷ সোনিয়া বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা একটি নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক কর্তব্য।" তিনি আরও বলেন, "ছাত্র বিক্ষোভ এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শক্তিগুলির স্বাভাবিক পরিণতি ৷ আজকের শিক্ষাব্যবস্থা, যা কেবল হতাশাই জাগিয়ে তোলে ৷ মোদি সরকারের চিরাচরিত ঔদ্ধত্য, জবাবদিহি করা বা গঠনমূলক হওয়ার প্রবল অনিচ্ছা ৷"

তিনি দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি আওতাধীন পুলিশ কর্মীদের দ্বারা বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর চালানো 'নিষ্ঠুরতা' এই সরকারের জন্য একেবারেই নজিরবিহীন নয়। সোনিয়া বলেন, "2020 সালে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন-জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বিরোধী বিক্ষোভের সময় সশস্ত্র পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তা আমাদের সকলেরই স্পষ্টভাবে মনে আছে ৷ তিনি অভিযোগ করেন, মোদি সরকার শুধু ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অবনতিই ঘটায়নি, বরং চরম দায়মুক্তি, চরম আত্মপ্রবঞ্চনা এবং শোচনীয় অসংবেদনশীলতা নিয়ে কাজ করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক অবনতির বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে গতি লাভ করছে। তাদের দাবিগুলি ছিল সহজ-সরল এবং সুনির্দিষ্ট ৷ ভারত সরকারের কাছে জবাবদিহি এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার করার দাবি ছিল তাদের। নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের এই জবাবে কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাই দেখিয়েছে ৷ তাদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, বরং জাতির শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

20 জুলাই দিনটিকে তিনি একটি কলঙ্কজনক দিন হিসেবে বর্ণনা করেছেন সোনিয়া ৷ তিনি জানান, সেদিন দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে হিংসাত্মকভাবে তাদের দমন করার চেষ্টা করেছিল ৷ কংগ্রেস নেত্রী উল্লেখ করেন, একাধিক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী আহত হয়েছিলেন ৷ এমনকি ছাত্রছাত্রীরাও রেহাই পায়নি, কারণ পুলিশ নির্বিচারে লাঠি ব্যবহার করেছিল বলেও জানান তিনি।

সোনিয়া বলেন, "দেশ সেইসব তরুণদের সবচেয়ে হতাশাজনক কিছু দৃশ্য দেখেছে ৷ যাদের শরীর পেলেট গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যার ব্যবহার নিঃসন্দেহে স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অনুমোদনে হয়েছিল ৷" তিনি আরও বলেন, "সেদিনের ভিডিয়োগুলি আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে আছে ৷ আমাদের সম্মিলিত বিবেককে নাড়া দিয়েছে। কেবল সরকার এবং তার হাতের পুতুল গণমাধ্যমই প্রতিবাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারকে ঘিরে মনগড়া গল্প তৈরি করছে। এখন উচ্চস্বরে এবং স্পষ্টভাবে বলার সময় এসেছে ৷ এরা আমাদেরই ছেলেমেয়ে, আমাদেরই তরুণ-তরুণী ৷" মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আলোচনার পরিবর্তে নিয়মিত সহিংসতা বেছে নেওয়ার অভিযোগ করেন সোনিয়া।

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SONIA GANDHI ON CJP PROTEST
SONIA GANDHI MODI GOVERNMENT
সোনিয়া গান্ধি
মোদি সরকার
SONIA GANDHI

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