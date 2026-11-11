বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা বিধি সরল করল ভারত, 70% পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত হল আবেদনপত্র
Indian Visa Norms Simplified: ভিসা সরলীকরণের অংশ হিসেবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রধান ভিসা বিভাগের সংখ্যা 13 থেকে কমিয়ে নয়টি, উপ-বিভাগের সংখ্যা 49 থেকে কমিয়ে 23টি করেছে৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 11:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থাকে আরও সরল করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল ভিসা ব্যবস্থাকে আরও সংক্ষিপ্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারতে আগত বিদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলা। ভিসা সরলীকরণের অংশ হিসেবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রধান ভিসা বিভাগের সংখ্যা 13 থেকে কমিয়ে নয়টি এবং উপ-বিভাগের সংখ্যা 49 থেকে কমিয়ে 23টি করেছে, যা 27 আগস্ট, 2026 থেকে কার্যকর হয়েছে।
এর লক্ষ্য হল বিদেশি নাগরিকদের জন্য পর্যটন, চিকিৎসা, শিক্ষা, গবেষণা এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে ভ্রমণ সহজতর করা। 23টি ভিসা উপ-বিভাগের সবগুলির আবেদনপত্রে পূরণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আবেদনপত্রের কলাম (ক্ষেত্র) 65 থেকে 70 শতাংশ কমিয়ে এটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে সরল করেছে। এর ফলে ভারতে ভ্রমণকারী বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসার বিকল্পগুলি এখন আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট এবং সুসংগঠিত হবে।
ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ভিসা বিভাগের মধ্যে পুনরাবৃত্তি কমেছে এবং ভ্রমণকারী, রোগী, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়িক পেশাজীবীদের জন্য কাঠামোটি সরল করা হয়েছে। এই সরলীকরণের লক্ষ্য হল সুস্পষ্ট ও উদ্দেশ্য-ভিত্তিক ভিসা বিকল্পের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বৈধ ভ্রমণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থা সরলীকরণের বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, কেন্দ্রীয় সরকার উন্নত দেশগুলির ভিসা ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড পর্যালোচনা করেছে। বর্তমানে, ইলেকট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ)-এর মাধ্যমে 13টি উপ-বিভাগে ই-ভিসা প্রক্রিয়া করা হয় যা এবার কমে 9 হচ্ছে। বর্তমানে 172টি দেশের নাগরিকরা ই-ভিসা পেয়ে থাকেন।
টুরিস্ট ভিসার নাম পরিবর্তন করে ভিজিটর ভিসা রাখা হয়েছে। এটি একটি নতুন বিভাগ, যার আওতায় সাধারণ পর্যটনের বাইরেও বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভিজিটর ভিসা দুটি উপ-বিভাগে বিভক্ত: ভি-1 এবং ভি-2 । ভি-1 ভিসার মেয়াদ 30 দিন এবং এর মাধ্যমে একাধিকবার ভারতে প্রবেশ করা যায়।
পর্যটন ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়িক বৈঠক, চিকিৎসা পরামর্শ, সুস্থতা কেন্দ্র, স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা এবং ভারতীয় ভাষা, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলার কোর্স। এর অন্তর্ভুক্ত স্বল্পমেয়াদী যোগব্যায়াম কর্মসূচিও রয়েছে।
ভি-2 ভিসা দীর্ঘ মেয়াদে ভ্রমণের জন্য এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে এটি 1, 5 বা 10 বছরের জন্য মঞ্জুর করা যেতে পারে। এতে ভি-1 ভিসার আওতাভুক্ত সমস্ত কার্যকলাপের পাশাপাশি পর্বতারোহণও অন্তর্ভুক্ত। পর্বতারোহণের জন্য আলাদাভাবে ছয় মাসের একাধিকবার প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।