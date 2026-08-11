বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণে FCRA বিল, বিতর্কের আবহে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠাতে পারে সরকার

বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণে FCRA বিল, বিতর্কের আবহে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠাতে পারে সরকার
আগামিকাল সংসদে বিতর্কিত এফসিআরএ নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ এই আইনে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ করবে মোদি সরকার ৷
By PTI
Published : August 11, 2026 at 8:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল, 2026 নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশের রাজনীতিতে ৷ আগামিকাল সংসদে এই বিল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই বিল এনে প্রধানত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় বিদেশ থেকে আসা অনুদান নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷
ইতিমধ্যে বিরোধী কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস এই বিতর্কিত বিল প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে ৷ মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা এই বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ তিনি এই বিল প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন ৷ এদিকে সূত্রের খবর, সরকার এই বাদল অধিবেশনে বিল পাশ করবে না ৷ লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হবে এফসিআরএ বিল ৷
কংগ্রেস ও তৃণমূল এই বিল প্রত্যাহারের দাবি তুললেও বিজেডি'র মতো কয়েকটি আঞ্চলিক দল মনে করে বিলটিকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠিয়ে পর্যালোচনা করা হোক ৷ সূত্রের খবর, ডিএমকে-ও এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ৷ চলতি বছরের 25 মার্চ বাজেট অধিবেশনে এই এই বিলটি লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল ৷ এই বিলের উদ্দেশ্য, দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আসা বিদেশি অনুদান কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর ফলে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি ৷
বুধবার এই বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হতে পারে এবং তার জন্য প্রস্তাব করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই বিল অনুযায়ী কোনও সংস্থা এফসিআরএ লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে না-পারলে ওই সংস্থা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে সরকার ৷ সংস্থার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে এই বিলে ৷
বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই এফসিআরএ বিলের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘুদের নিশানা করেছে মোদি সরকার ৷ বিলের আওতায় ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সংখ্যালঘু পরিচালিত সামাজিক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের বৈধ অনুদান বন্ধ করে দিতে পারে সরকার ৷ কিন্তু সরকারের বক্তব্য, এই বিধান কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে নয় ৷ শুধু বিদেশ থেকে আসা অনুদান নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্য়ে এই বিল আনা হচ্ছে ৷
রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে যোগ দেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা ৷ এছাড়া বিরোধী দলের রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ, ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা এবং বিজেডি'র সাংসদ সস্মিত পাত্র ৷ এই বৈঠকে এফসিআরএ বিল নিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন হলে বিএসি কমিটি জানায়, এফসিআরএ বিল নিয়ে হাউজে আলোচনা হবে ৷ এদিকে সরকার ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখে জানিয়েছে, সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷